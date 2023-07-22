В пригородных поездах Челябинск - Екатеринбург увеличат число вагонов

В пригородных поездах Челябинск – Екатеринбург будет увеличено количество вагонов в связи с большой популярностью маршрута, сообщает Свердловская пригородная компания.

С 22 июля ежедневно пригородные поезда будут курсировать с тремя вагонами вместо обычных двух. На маршруте будет задействован подвижной состав РА-2.

Изменения затронут рейсы №7123/7125 «Челябинск – Екатеринбург» (отправление из Челябинска в 06:39, прибытие - в 10:35) и №7126/7124 «Екатеринбург – Челябинск» (отправление из Екатеринбурга в 18 часов, прибытие в 21:56).

На рейсах №7120/7122 (отправление из Екатеринбурга в 08:36) и №7121/7119 (отправление из Челябинска в 19:06) продолжит курсировать рельсовый автобус РА-3 «Орлан» с двумя вагонами.

Уточнить расписание и купить билет можно в пригородных кассах и мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Билеты продаются без указания мест.