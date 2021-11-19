В развлекательные заведения Челябинской области не пустят посетителей с QR-кодами, полученными на портале «Госуслуги Москвы»

Посещать развлекательные учреждения Челябинской области могут только россияне, которые получили QR-коды о вакцинации от COVID-19 на сайте госуслуг. QR-коды, полученные на портале «Госуслуги Москвы», в регионе не действуют.

Об этом на пресс-конференции в правительстве Челябинской области в пятницу, 19 ноября, сообщила министр общественной безопасности Челябинской области Светлана Костина.

«Мы отталкиваемся от постановления правительства Челябинской области. Так четко прописано, что действует QR-код, полученный на сайте госуслуг, а не на сайте "Гослуги Москвы "», - сказала Костина.

Напомним, попасть в ТРК, парикмахерские, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, сейчас можно только по QR-коду.