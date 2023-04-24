24.04.2023
В Родительский день в Челябинске въезд на кладбища будет запрещен
24.04.2023
Закономерные «случайности» Владимира Богдановского
24.04.2023
Вечный огонь Челябинска переместят во временную переносную горелку
24.04.2023
Межуниверситетского кампус в Челябинске: на шаг ближе к воплощению
24.04.2023
Челябинка написала икону Воскресения Христова
24.04.2023
Площадь Революции Челябинска вечерами будет закрыта для пешеходов
В Родительский день в Челябинске въезд на кладбища будет запрещен
24.04.2020
Митрополит призвал челябинцев отказаться от посещения кладбищ в Родительский день
06.05.2019
В Родительский день челябинские автобусы будут работать в усиленном режиме
16.04.2018
Евгений Тефтелев: Необходимо создать все условия, чтобы челябинцы в родительский день смогли посетить могилы своих родных и близких
16.04.2018
Перед родительским днем кладбища Челябинска не обработаны от клещей
Челябинская область отметит День Победы с учетом актуальной обстановки
22.04.2023
В Челябинской области установят новую памятную дату
21.04.2023
Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ
21.04.2023
В России зарегистрированы первые случаи заражения новым подвидом ковида «Арктур»
20.04.2023
Алексей Текслер предложил распространить льготную ипотеку на вторичное жильё
19.04.2023