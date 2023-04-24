В Родительский день в Челябинске въезд на кладбища будет запрещен

В Челябинске в Родительский день въезд на кладбища на личном автотранспорте будет запрещен, но при этом для горожан запустят дополнительные маршруты общественного транспорта.

Об этом сообщили сегодня, 24 апреля, в администрации Челябинска.

«Въезд на кладбища будет запрещен. Заходить можно будет только пешком», - сообщил заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

«Для удобства жителей Челябинска будет организована работа двух дополнительных маршрутов до Градского и Преображенского кладбищ», - добавил заместитель главы по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

До Градского кладбища

будет ходит автобус №94 - «Чичерина – Градский прииск».

До Преображенского кладбища - автобус № 95 - «Чичерина – Преображенское кладбище».