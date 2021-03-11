Челябинск попал в десятку городов мира с самым доступным домашним интернетом

В «Ростелекоме» подчеркнули, что этому помогла развитая оптическая инфраструктура

Экспертная группа проанализировала ключевые показатели домашнего интернета в городах Урала и других стран мира. Оказалось, что жители Челябинска наряду с Тэджоном (Южная Корея) и Будапештом (Венгрия), имеют возможность пользоваться самым быстрым и доступным интернетом. Сравнивая ключевые показатели уральского региона с зарубежной статистикой, исследователи основывались на данных национального провайдера − компании «Ростелеком».

«Пользователи в социальных сетях и мессенджерах периодически пишут, что на Урале медленный и достаточно дорогой интернет. Так, утверждается, что в США, Европе услуги связи и разнообразные видеосервисы развиты на порядок лучше. Мы решили узнать, так ли это», − отмечают авторы исследования, команда издания «Будь мобильным».

В выборку попали 100 городов мира с населением от одного до двух миллионов человек, а также населённые пункты в арктической зоне. Эксперты сравнивали данные по скорости, стоимости и проникновению домашнего интернета. В качестве источников информации использовались отчёты ООН, Международного валютного фонда, статистика сервисов замера скоростей и данные крупнейших операторов связи в каждой из стран.

По критерию сочетания скорости и доступности интернета столица Южного Урала заняла в рейтинге девятое место. При этом самый дешевый домашний интернет в пересчёте на мегабит скорости доступен жителям Екатеринбурга. Результат - 87 копеек за каждый мегабит. На втором месте южнокорейский город Тэджон - 97 копеек за каждый мегабит. Третья позиция у Будапешта: жители столицы Венгрии платят 1 рубль 20 копеек за каждый мегабит скорости интернета.

По критерию средних расходов на интернет в городах мира с населением от одного до двух миллионов лидирует венесуэльская Валенсия – 320 рублей в месяц. На втором месте украинский Харьков – 415 рублей. На третьем месте – индийский город Агра (556 рублей). Челябинск – на восьмом месте. Для сравнения: чешская Прага – 45 место. Американские города расположились в девятой десятке. В среднем в США на домашний интернет уходит по пять тысяч рублей, что почти в семь раз дороже, чем в России.

В мировых лидерах по максимально доступной скорости домашнего интернета оказались южнокорейские города Тэджон и Кванджу, столица Венгрии Будапешт, а также японские Кобэ, Фукуока, Сайтама. Здесь домашний интернет предоставляется на скорости 2 Гбит/с. Из российских городов в верхней части списка расположилась Екатеринбург (седьмое место), Казань (19 место), Нижний Новгород (20 место), Челябинск (21 место), Новосибирск (29 место) и Пермь (30 место). В этих населённых пунктах выйти в интернет можно со скоростью от 500 до 350 Мбит/с.

Директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев подчеркнул, что колоссальная оптическая инфраструктура, построенная в Челябинской области компанией «Ростелеком», дает возможность жителям самых отдаленных населенных пунктов региона пользоваться сверхбыстрым интернетом по технологии «оптика в квартиру».