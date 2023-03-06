06.03.2023
В ряд городов Челябинской области из-за непогоды автобусы пассажиров не везут
06.03.2023
В Челябинской области из-за снегопада опять ограничили движение на трассе М-5
05.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на шестое марта (18+)
05.03.2023
В Кыштыме на пожаре погиб хозяин частного дома
05.03.2023
В Красноармейском районе произошло ДТП с погибшим и двумя пострадавшими
05.03.2023
Челябинские тракторостроители оказывают помощь военнослужащим СВО
В ряд городов Челябинской области из-за непогоды автобусы пассажиров не везут
24.02.2022
В челябинском аэропорту предупредили об отмене завтрашних рейсов на юг
24.02.2022
«Победа» компенсирует расходы всем пассажирам отменённых рейсов на юг России
14.08.2017
«Аэрофлот» отменил 20 рейсов, в том числе в Челябинск, из-за непогоды в Москве
09.02.2017
В четверг в Челябинской области отменены 11 междугородних рейсов
Стартовал Кубок Евразии по фристайлу
04.03.2023
Собрание депутатов Миасса приняло отставку главы города Григория Тонких
03.03.2023
Железобетонно! Амфитеатру у «Юности» быть
03.03.2023
Внимание: на трассе М-5 в Челябинской области снова введено ограничение движения
03.03.2023
Южноуральцев просят не отправляться в дальние поездки до шестого марта
02.03.2023