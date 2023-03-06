В ряд городов Челябинской области из-за непогоды автобусы пассажиров не везут

В Челябинской области сегодня, шестого марта, из-за непогоды частично отменены автобусные рейсы в ряд городов.

Как сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта региона, в понедельник из Челябинска в Златоуст автобусы не повезут пассажиров в 10-03, 10-35, 11-30, 12-03 (также не было рейсов на 8-25 и 9-40). Из Златоуста сегодня пассажиры не смогли уехать в 6-00, 7-10, 8-00, 8-50.

Кроме того, в понедельник отменили автобусы из Челябинска в Кусу на 9-20, из Челябинска в Сатку – на 9-40 и 11-10, из Челябинска в Трехгорный – на 11-10, из Челябинска в Ашу – на 16-20.

Также шестого марта отменены рейсы на Учалы (11-00), в Уфу (9-29), Ашу (16-20).