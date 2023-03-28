В селе Белоносово состоялось совещание аграриев и фермеров Еткульского района

Агрономическое совещание, собравшее представителей сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств Еткульского района (Челябинская область), состоялось в Доме культуры села Белоносово.

В работе совещания приняли участие глава Еткульского района Юрий Кузьменков, представитель министерства сельского хозяйства региона Анна Кожевина, начальник Еткульского РОФ ФГБУ «Россельхозцентр» Алена Лойкова, начальник отдела развития сельского хозяйства и экологии Светлана Чечиль, начальник Еманжелинского ГСУ Яков Ярош и представители Россельхознадзора Дмитрий Бойчук и Владимир Потапов.

Перед началом мероприятия участники совещания ознакомились с представленными выставочными образцами минитракторов. Завод малогабаритных тракторов «Уралец» представил свою новую разработку - мини-трактор «Уралец-254», а фирма «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ» - колесный трактор ZOOMLION 904, произведенный в Китае.

В приветственном слове Юрий Кузьменков отметил, что Еткульский район имеет высокие показатели по производству сырого молока и урожайности зерна, что вносит значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона.

«Основная задача, которую сейчас, в условиях жестких санкций, ставит президент для всего сельского хозяйства – это обеспечение продовольственной безопасности страны, и наш район вкладывает в это существенную долю. Если брать 2022 год, то ежедневно мы производим 90 тонн молока - это практически лучший показатель в области. По урожайности зерновых за прошлый год - 25,6 центнера - мы вторые в области. На нашей территории работает десять крупных сельхозпредприятий, более 30 крестьянских (фермерских)) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Район успешно вкладывает свою долю в обеспечение продовольственной безопасности своих жителей, Челябинской области и в целом всей страны», - подчеркнул Юрий Кузьменков.

Ежегодное агрономическое совещание несет существенную пользу для всех участников мероприятия, так как именно здесь происходит обмен опытом, получение обратной связи от предпринимателей, информирование о удачных и неудачных сортах различных культур, обсуждение и разъяснение многих важных моментов, с которыми могут столкнуться сельскохозяйственные предприятия в новом сезоне.

Анна Кожевина, представитель минсельхоза, рассказала о результатах уборочной кампании по Челябинской области, мерах государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей, увеличении субсидий по сравнению с прошлым годом и о новом проекте «Агроконтракт», в рамках которого происходит заключение договора между гражданином, ведущим крестьянское (фермерское) хозяйство, и переработчиком сырья.

Владимир Черненко, представитель ООО «Пестициды.Ru», раскрыл тему выращивания наиболее выгодных, высокомаржинальных культур, выращиваемых на территории Еткульского района, а Яков Ярош, начальник Еманжелинского ГСУ, – о сортоиспытаниях в разных погодных условиях.

Алена Лойкова, начальник Еткульского РОФ ФГБУ «Россельхозцентр», рассказала об особенностях работы в 2023 году; о том, что изменится в связи с введением с первого сентября текущего года нового закона №459-ФЗ, как сельхозпредприятиям применять в своей деятельности системы, направленные на контроль пестицидов и ядохимикатов: «Цербер», «СемЭксперт» или «Сатурн», а также озвучила прогноз развития вредоносных болезней и паразитов на 2023 год.

Представитель Россельхознадзора Дмитрий Бойчук выступил с докладом об изменениях в ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», касающихся механизма изъятия участков из земель сельхозназначения при их неиспользовании по целевому назначению или использовании с нарушением законодательства.

Владимир Потапов, представлявший Россельхознадзор, рассказал об особенностях государственного мониторинга зерна в системе ФГИС «Зерно».

Закончил выступления докладчиков Евгений Журавлев, руководитель Центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Челябинской области. Он обозначил меры государственной поддержки, которую помогает получить Центр компетенции. Также на базе этого центра для сельхозтоваропроизводителей предоставляются безвозмездные услуги юристов и бухгалтеров.

Помощь в проведении агрономического совещания оказали работники Белоносовского Дома культуры. Творческие коллективы поселения порадовали участников совещания номерами художественной самодеятельности.

