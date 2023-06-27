В Селезянском сельском поселении Еткульского района появились новые социальные объекты

На территории Селезянского сельского поселения (Челябинская область) глава Еткульского района Юрий Кузьменков открыл несколько новых социально-значимых объектов.

В День памяти и скорби Юрий Кузьменков совместно с главой Селезянского сельского поселения Владимиром Старковым торжественно открыл в деревне Шатрово обновленный мемориал «Погибшим героям Великой Отечественной войны».

Этот мемориал находится в центре деревни и является местом притяжения для всех жителей. Поэтому идею о реконструкции памятника поддержали все. Помимо обновления мемориальных плит, также была благоустроена территория вокруг: уложена брусчатка, установлены скамейки и ограждение.

«Мемориальные плиты в деревне Шатрово нуждались в реконструкции, и я рад, что инициатива местных жителей не осталась незамеченной и получила поддержку на областном уровне», - сказал Юрий Кузьменков на открытии обновленного мемориала.

Не менее важное событие состоялось в селе Селезян. Здесь Юрий Кузьменков и Владимир Старков открыли новую детскую площадку. Она стала лидером народного голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды-2022».

«Для маленьких жителей села Селезян открытие детской площадки – это настоящий праздник. Дети облюбовали площадку с тех пор, как только она начала принимать свои очертания. И я в очередной раз говорю спасибо всем тем, кто не остался в стороне, кто проголосовал за данный проект в 2022 году. Вместе мы смогли исполнить чьи-то детские мечты», - поздравил местных жителей Юрий Владимирович.

«Игровая площадка построена с опережением срока договора, за что выражаю благодарность подрядчику данного проекта ООО «РОСАЛЬЯНС». В качестве работ сомневаться не приходится, все выполнено в соответствии с требованиями ГОСТа», - похвалил подрядчиков Владимир Старков.

В ближайшие дни в селе начнется строительство еще одного объекта - спортивной детской площадки. И значит совсем скоро селезянцы и гости села смогут проводить тренировки на открытом воздухе недалеко от собственного дома.