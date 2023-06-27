27.06.2023
Челябинских перевозчиков попросили соблюдать расписание в Курбан-байрам
27.06.2023
В Челябинске в связи с празднованием Курбан-байрама закроют улицу Елькина
27.06.2023
Международное ралли «Шелковый путь»
27.06.2023
В Селезянском сельском поселении Еткульского района появились новые социальные объекты
27.06.2023
ВСУ под Соледаром использовали отравляющие вещества
27.06.2023
Зимой 2024-го в центре Челябинска поселится огнедышащий символ года
В Селезянском сельском поселении Еткульского района появились новые социальные объекты
15.06.2023
Глава Еткульского района наградил волонтеров за помощь бойцам СВО
30.05.2023
Еткуль стал площадкой для регионального форума «Благополучная семья»
29.05.2023
Еткульский район стал участником Всероссийской акции «Сад памяти»
29.05.2023
Глава Еткульского района Юрий Кузьменков совершил «шефскую» поездку на Донбасс
Президент выступил со вторым за последние несколько дней обращением к россиянам
27.06.2023
Челябинская область активнее всех на Урале наращивает оборот розничной торговли
26.06.2023
Циклон ухудшит погоду в Челябинской области ночью и днем 26 июня
25.06.2023
Лукашенко помог решить конфликт с Пригожиным
25.06.2023
Владимир Путин призвал россиян к единству
24.06.2023