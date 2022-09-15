В сквере на площади Революции Челябинска «растет» сказочный лес

Зеленые красавицы, растущие в самом сердце Челябинска – в сквере на площади Революции – превратились в волшебные, сказочные деревья самых разных оттенков – синего, красного, сиреневого фиолетового.

Напомним, накануне, 14-го сентября, сотрудники МБУ «ЭВИС» настроили декоративную подсветку хвойных красавиц.

Пространство выглядит ярко, по-настоящему празднично, очень эффектно смотрится вечерний фонтан, красиво светятся в темноте гирлянды, качели-балансиры – все сверкает и переливается разноцветными огнями.

Хочется надеяться, что челябинцы будут бережно относиться к окружающей красоте и не будут ее портить.