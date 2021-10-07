В Снежинске вводят обязательную вакцинацию от ковида

В Снежинске – первом из городов Челябинской области – ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 для некоторых категорий работников.

Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач по ЗАТО Снежинск Юлия Круглик. Документ размещен на сайте Межрегионального управления №15 ФМБА России г. Снежинск.

Уже с первого ноября в учреждениях образования и сферы обслуживания города будут устранять от работы сотрудников, не имеющих ни одной прививки против коронавируса. А с первого декабря не допустят до работы лиц, не имеющих законченного курса вакцинации.

Соответствующие предписания даны «руководителям детских образовательных учреждений, независимо от форм собственности, руководителю СФТИ НИЯУ МИФТ, руководителям объектов торговли, общественного питания, транспорта общего пользования, руководителям организаций, оказывающих гостиничные, бытовые услуги (в том числе услуги парикмахерских, прачечных) и иные подобные услуги, руководителям кинотеатров, концертных залов, библиотек, спортивных сооружений, фитнес-центров и индивидуальным предпринимателям».

Решение о введении обязательной вакцинации принято на основании анализа эпидобстановки в городе, которая оценивается как неблагополучная.

По итогам 40-й недели 2021 года (с 27 сентября по третье октября) на территории города выявлено 149 инфицированных COVID-19. Темп прироста инфекции составил 13,5% по сравнению с предыдущей 39-й неделей.

На сегодня заболеваемость ковидом в Снежинске в 2,3 раза превышает среднеобластные показатели. Регистрируется еженедельный прирост заболеваемости и числа новых очагов в образовательных учреждениях. Карантинные мероприятия введены в 12 организованных детских коллективах. При этом сотрудники школ привиты только на 44,8%, детских садов – на 41% (при необходимых минимум 60% для выработки коллективного иммунитета).

Напомним, ранее первый вице-губернатор Ирина Гехт рассказала, что в Челябинской области готовы ввести обязательную вакцинацию для ряда категорий жителей в случае ухудшения ситуации по коронавирусной инфекции COVID-9 и дефицита коечного фонда для лечения пациентов с ковидом