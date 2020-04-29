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В социальных сетях южноуральцы начали акцию, посвящённую 75-летию Победы

Общество
Сегодня, 13:20

При поддержке лидера телекоммуникационного рынка Южного Урала - компании «Интерсвязь» - в Челябинской области стартовала новая интернет-эстафета, в ходе которой жители региона озвучивают истории земляков- ветеранов Великой Отечественной войны.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы компании «Интерсвязь» Василий Цвентух, в рамках проекта «Стена Памяти» к юбилею Победы воспоминания фронтовиков и тружеников тыла в социальных сетях прочитают их родственники и земляки. Это позволит создать самый большой архив аудиоподкастов и увековечить память героев Великой Отечественной войны. 

Южноуральцы получили возможность первыми в России внести уникальный вклад в сохранение истории Великой Победы и создать самый большой архив реальных аудио-судеб ветеранов, записанных в формате «от первого лица», без прикрас и режиссуры.

Чтобы привлечь максимально большое количество людей к акции, жители региона запустили в интернете своеобразный челлендж, где призывают своих знакомых озвучить истории простых людей, живших во время войны.

По мнению инициатора интернет-челленджа «Внеси свой вклад в историю» Александра Шульгина, современная молодёжь подхватывает эту тему, интересуется историей своей семьи и великим прошлым страны. Знакомясь с воспоминаниями очевидцев Победы, новые поколения лучше понимают ценность мира и жизни. Истории ветеранов можно не только прочитать, но и услышать в формате «от первого лица», будто герой сам рассказывает свою историю.

Всего будут озвучены тысячи историй простых людей, о которых раньше нигде не говорили: детей, подростков, взрослых и пенсионеров. Все подкасты планируется разместить на сайте проекта «Стена Памяти». 

В рамках нового формата проекта добавлена возможность массовой загрузки фотографий, чтобы было удобно пополнять фотоархив. Добавлена функция загрузки «семейных реликвий», где южноуральцы могут прикрепить фотографии наград и трофеев своего героя. Скоро здесь появится возможность прослушивания аудиоисторий прямо со страницы, посвященной конкретному ветерану.

Заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт подчеркнула, что у «Стены Памяти» на Аллее славы всегда собиралось большое количество людей, чтобы увидеть фотографии своих героев. 

Сейчас в условиях карантина компания «Интерсвязь» дала южноуральцам возможность удаленно озвучить истории своих близких, в том числе с привлечением профессиональных актеров. Это позволит сохранить память, внести свою частичку в общую великую историю.

 

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