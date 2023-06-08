В Сосновском районе с 12 июня запустят новый автобусный маршрут «Нагорный – Челябинск»

В Сосновском районе с 12 июня запустят новый автобусный маршрут №150 «Нагорный - Челябинск («Северные ворота»)» регулируемого тарифа.

Автобус будет следовать через населенные пункты Солнечный, Полянный, Большое Баландино, Шигаево, Долгодеревенское.

Остановки: Нагорный, Солнечный, Полянный, Большое Баландино, Шигаево-2, Шигаево-1, Учхоз, Кулинария, Долгодеревенское, Новое поле (по требованию), Мусульманское кладбище (по требованию), Казанцево (по требованию), Сад «Уралец» (по требованию), Свиносовхоз (по требованию), Поворот на ЧВВАКУШ (по требованию), Мельзавод «Победа» (по требованию), ТК «Орбита» (по требованию только в сторону города), автовокзал «Северные ворота».

Для сокращения времени в пути остановки между Долгодеревенским и автовокзалом «Северные ворота» - по требованию.

Отправление из поселка Нагорный: 06:00, 08:10, 12:10, 15:10, 18:35.

Отправление из Челябинска («Северные ворота»): 07:05, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00.

Стоимость проезда по полному маршруту при оплате банковской или транспортной картой -58 рублей; наличными – 63 рубля.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», 150-й маршрут заменит 192-й (нерегулируемого тарифа), так как перевозчик ООО «Кременкульское Пассажирское АТП» отказался от обслуживания.

Подробное расписание – здесь.