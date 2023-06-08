08.06.2023
Сквер для особенных жителей Челябинска пользуется успехом у горожан
08.06.2023
В Сосновском районе с 12 июня запустят новый автобусный маршрут «Нагорный – Челябинск»
08.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 8 июня (18+)
07.06.2023
СКР проверяет информацию об уходе шестилетнего ребенка из садика в Рощино
07.06.2023
В Челябинской области состоится фестиваль военных оркестров
07.06.2023
В Челябинской области локализован крупный торфяной пожар
В Сосновском районе с 12 июня запустят новый автобусный маршрут «Нагорный – Челябинск»
31.05.2023
В Челябинске запускают летний автобусный маршрут от областной больницы до санатория «Изумруд»
07.04.2023
В Челябинске с восьмого апреля 34-й автобус будет ходить по Трашутина
16.03.2023
В Челябинске для маршрута №8 закупят 15 новых больших автобусов
15.03.2023
В Челябинске для 33-го автобусного маршрута нашли нового перевозчика
В Челябинской области назвали самые популярные имена рожденных в мае малышей
07.06.2023
В торговых точках Челябинской области ищут отравленный «Мистер Сидр»
06.06.2023
Жара в Челябинской области немного спадет
05.06.2023
В Челябинске горячую воду отключат в 63 учебных и 23 лечебных учреждениях
05.06.2023
«Зигальга» станет частью Большой южноуральской тропы
05.06.2023