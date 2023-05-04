В столице Южного Урала проходит «Челябинск многонациональный»

В столице Южного Урала сегодня, четвертого мая, проходит гражданский форум «Челябинск многонациональный». В этом году его темой стала культурно-историческая память как фактор единства народов России.

Десятки экспертов и представителей общественных, религиозных объединений, национальных центров, директора школ, учителя истории, преподаватели вузов и ссузов собрались вместе, чтобы на авторитетной дискуссионной площадке обсудить различные аспекты регулирования межнациональных отношений.

Открыла работу форума глава Челябинска Наталья Котова.

«Рада приветствовать вас на челябинской земле, где мы уже более 15 лет собираемся, чтобы проводить этот форум. Менялись темы, формы проведения, площадки, но оставалась неизменной цель — регулирование межнациональных отношений», - сказала мэр.

Градоначальница отметила, что в Челябинске проживают представители 132 национальностей, шести конфессий, работают 40 национально-культурных центров. Наталья Котова подчеркнула, что «наша великая страна исторически стала общим домом для сотен народов и этносов, поэтому укрепление межнационального и межконфессионального мира всегда являлось безусловным авторитетом государственной национальной политики».

«Особенно актуальным это становится сейчас, в свете непростой международной обстановки. Благодарю всех наших гостей и экспертов, которые несмотря на плотные графики и командировки в зону проведения СВО, нашли время приехать к нам, чтобы принять активное участие в работе форума. Поверьте, это мероприятие для нас очень важно, с учетом всех обстоятельств, которые сейчас происходят в мире, в стране, в городе», - сказала Наталья Котова.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в рамках форума прошла основная сессия «Национальная идентичность как фактор единства российской нации», модератором которой стала Анна Шафран - журналист, ведущая телеканалов «Звезда» и «Спас», общественный деятель, член Совета по внешней оборонной политике.

Участники также смогли посетить тематические семинары, модераторами которых выступили приглашенные эксперты.

Модератором «Сохранения исторической памяти в контексте задач по противодействию и профилактике экстремизма среди молодежи» стал кандидат исторических наук, доцент историко-филологического факультета Челябинского государственного университета Вячеслав Кузнецов.

О роли НАТО в современных военных конфликтах рассказал внештатный военный и международный обозреватель Первого канала ТВ, специалист по армиям НАТО, главный эксперт фонда «Наследие Евразии» Александр Артамонов.

Модератором тематического семинара «Технология ценностных проектов на примере патриотического воспитания» выступил консультант, эксперт в сфере общественных проектов и социальных технологий Егор Якорев.

Модератором круглого стола «Диалог религий Южного Урала: стратегии конфессионального взаимодействия» стал отец Игорь Шестаков - секретарь Челябинской епархии Русской Православной Церкви, настоятель Свято-Троицкого храма.