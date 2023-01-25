В технопарке ЮУрГГПУ побывали на экскурсии старшеклассники Челябинска

В технопарке «Учитель будущего поколения России» ЮУрГГПУ побывали на экскурсии челябинские школьники. Ученики девятых – одиннадцатых классов посетили лаборатории естественнонаучного профиля.

В лаборатории «Генетика, оптика и физиология» учебный мастер технопарка Татьяна Соколова познакомила ребят со строением человека, используя стол Пирогова и систему обмена информацией между мозгом человека и техникой на примере оборудования BiTronicsLab.

В лаборатории «Аналитическая химия» школьники увидели наборы для выполнения проектно-исследовательских работ. Совместно с учебным мастером технопарка Ириной Карпенко ребята провели исследование.

«Школьники узнали, можно ли неактивный металл вытеснить из водного раствора его соли более активным, очень активным, щелочным. Или реакция пойдет по-другому, − рассказала Ирина Геннадьевна. − В школе ребята привыкли, что менее активный металл вытесняется более активным, а в лаборатории еще и увидят, можно ли для этого воспользоваться щелочным металлом».

Напомним, что ЮУрГГПУ реализует федеральный проект «Учитель будущего поколения России».