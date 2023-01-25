25.01.2023
Твой ход, студент: в Челябинске стартует третий сезон масштабного проекта
25.01.2023
В технопарке ЮУрГГПУ побывали на экскурсии старшеклассники Челябинска
25.01.2023
Подарки бойцам СВО на 23 февраля уже готовят серебряные волонтеры Озерска
25.01.2023
«Трезвый водитель» в Челябинской области
25.01.2023
Полицейские Копейска спасли мужчину замерзавшего в снегу
25.01.2023
Сотрудники Госавтоинспекции Челябинска изъяли у местного жителя мефедрон
В технопарке ЮУрГГПУ побывали на экскурсии старшеклассники Челябинска
17.01.2023
Электронного философа-консультанта «Сократ-2024» разработают в ЮУрГГПУ
23.12.2022
Книгу о выдающихся деятелях спорта Челябинской области выпустил ЮУрГГПУ
22.12.2022
25 декабря ЮУрГГПУ приглашает на День открытых дверей
21.12.2022
Археолог ЮУрГГПУ посетила Иран в рамках международного проекта
Комбат Гагарин: Слова обо мне как о «кровавом ангеле» не соответствуют действительности
24.01.2023
В Челябинской области начали закрывать классы на карантин по ОРВИ и гриппу
24.01.2023
Жители Юрюзани жалуются на холод и сырость в квартирах
23.01.2023
С 23 января стартует прием заявок на отсрочку для IT-специалистов
23.01.2023
Открытие цирка в Челябинске вновь откладывается, губернатор просит помощи у вице-премьера
22.01.2023