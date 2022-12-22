В Троицке отменили занятия в школах в первую смену, но не для всех

В Троицке (Челябинская область) в связи с низкой температурой воздуха отменены занятия в школах для учащихся первой смены начальных и средних классов.

По данным Гидрометцентра, ранним утром в городе было минус 27 градусов, сейчас – минус 25 градусов, а ощущается как минус 29 градусов. Влажность 78%, ветер слабый.

«В связи с низкой температурой воздуха 22 декабря занятия в школах города первой смены с первого по седьмой класс отменены», - сообщает МКУ «Гражданская защита г. Троицка».

Напомним, занятия для учащихся с первого по четвертый класс отменяются при понижении температуры воздуха до минус 25 градусов и при скорости ветра 1-4 метра в секунду, а также в безветренную погоду при минус 25-27 градусов.

В сильные морозы родители под свою ответственность могут оставить ребенка дома, уведомив об этом школу. В таком случае пропущенные учащимися уроки не будут засчитаны пропусками по неуважительной причине.