В Троицке заболели все врачи в женской консультации

Все врачи в женской консультации Троицка (Челябинская область) один за другим ушли на больничный. Беременных женщин сначала предупредили, что временно приема не будет, потом сказали, что будут принимать акушерки. Завтра в город едет врач из областного перинатального центра.

Как сообщила заведующая Женской консультацией в группе «Женская Консультация город Троицк» ВКонтакте (она ее ведет на добровольных началах, в свободное время), 31 января ушла на больничный (на неопределенное время) одна из врачей, на приеме осталось двое докторов. Третьего февраля заболела еще один врач, с этого момента велся прием только экстренных больных и беременных. Восьмого февраля и этот доктор ушел на больничный. «Все врачи Женской консультации города Троицк на больничном.

Приема гинекологических больных нет», - предупредили жительниц восьмого февраля.

А на следующий день уточнили: «Беременных женщин, пока нет врачей в женской консультации Троицка, будут принимать акушерки». Остальные могут обратиться в женскую консультацию на ГРЭС.

Завтра, 11 февраля, в женской консультации Троицка будет принимать заведующая Консультативно-диагностическим центром Областного перинатального центра, врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории Ирина Бойко.

Как пояснил Алексей Панасенко, и.о. главного врача Областной больница города Троицка, в период подъёма общей заболеваемости (какой сейчас и регистрируется) на больничный уходят и медицинские сотрудники. Но учитывая, что около 99% из них привиты - болезнь, в основном, протекает в лёгкой форме и медики достаточно быстро возвращаются на службу.

В настоящий момент приём пациенток ведётся в женской консультации Троицкой больницы (на Карташова, 44). На ГРЭС также идут осмотры беременных женщин. Родильный дом функционирует в обычном режиме.

«Помощь оказывается всем обратившимся, служба работает, - заверил Панасенко. - При необходимости - на приемы подключаются сотрудники из родильного дома».