Вход в нацпарк «Зигальга» с середины марта станет платным, но не для местных

В Челябинске из-за метели таксисты снова «взвинтили» цены

В Верхнем Уфалее завели дело о хищении 1,3 миллиона при строительстве очистных сооружений

«Вы потерпевшая по уголовному делу»: жительницу Карталов развели на деньги лжеполицейские и лженалоговики

В «Ростелекоме» подчеркнули, что этому помогла развитая оптическая инфраструктура

Челябинск попал в десятку городов мира с самым доступным домашним интернетом

ММК познакомит ведущие промышленные корпорации России со стратегией цифровизации и программными роботами

В Челябинске из-за метели ввели режим «Стихия»: Трамваи следуют без графика

Котова будет держать ответ перед депутатами

В Верхнем Уфалее завели дело о хищении 1,3 миллиона при строительстве очистных сооружений

В Верхнем Уфалее (Челябинская область) должностные лица ЗАО «СПИНОКС» подозреваются в хищении бюджетных средств при исполнении муниципального контракта - более одного миллиона 300 тысяч рублей. Установлено, что организации оплатили работы по возведению очистных сооружений канализации, но никаких работ сделано не было.

Прокуратура Верхнего Уфалея провела проверку по материалам Контроль-счетной палаты Челябинской области. Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, городское Управление имущественных отношений заключило муниципальный контракт с ЗАО «СПИНОКС» на строительство объекта «четвертая очередь городских очистных сооружений канализации в Верхнем Уфалее».

Во время проверки выяснилось, что работы были оплачены, но не выполнены.

«В результате организация обманным путем получила из бюджета Верхнеуфалейского городского округа денежные средства в сумме свыше 1,3 миллиона рублей в счет оплаты по указанному муниципальному контракту», - озвучила Мамаева.

Материалы проверки переданы в следственные органы. В СК возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).