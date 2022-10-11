В водохранилище Магнитки по программе ММК выпустили молодь белого амура и толстолобика

В акваторию Магнитогорского водохранилища на реке Урал (Челябинская область) накануне, десятого октября, в рамках программы по сохранению и развитию биологического разнообразия, реализуемой ПАО «ММК», были выпущены 80 тысяч штук молоди белого амура и толстолобика.

В мероприятии приняли участие директор Магнитогорского металлургического комбината по охране труда, промышленной безопасности и экологии Олег Парфилов; главный специалист по экологии ПАО «ММК» Андрей Черяпкин; представители Росрыболовства и подрядной организации из Саратова, занимавшейся выращиванием и подготовкой мальков рыб.

«Ставшее уже традиционным зарыбление акватории Магнитогорского водохранилища проводится в рамках действующей на комбинате программы по сохранению и повышению биологического разнообразия. В соответствии с ней мы активно ведем работы по рекультивации, озеленяем территорию комбината и Магнитогорска, привлекаем ведущие российские НИИ для обследования территории и разработки мероприятий по сохранению биоразнообразия», - отметил Олег Парфилов.

Как рассказал Андрей Черяпкин, Магнитогорское водохранилище с 2015 года признано объектом рыбохозяйственного назначения высшей категории. Для улучшения качества воды в нем в 2016-2018 годах ПАО «ММК» реализовало проект «Реконструкция системы оборотного водоснабжения с расширением резервуара охладителя» общей стоимостью свыше 600 миллионов рублей. Он позволил исключить попадание сточных вод комбината в водохранилище и снизить общее влияние производства на экологию. Для развития биологического разнообразия ММК ведет зарыбление водного объекта ценными породами рыб, сообщает управление информации и общественных связей комбината.

С 2018-го по 2021-й годы в водохранилище выпустили 800 тысяч мальков сазана штучной навеской десять граммов. Этот вид рыбы уже присутствует в экосистеме реки Урал и поэтому потенциально обладает более высокой приживаемостью. В 2021-м году специализированная организация провела контрольный вылов в Магнитогорском водохранилище. По его результатам, а также по опросным данным, специалисты оценили приживаемость мальков на уровне 37-ми процентов, что выше нормативных значений, а численность сазана в магнитогорском водохранилище – как высокую.

В продолжение проекта в 2020-м году в резервуар-охладитель оборотной системы водоснабжения ММК была выпущена пробная партия (12 тысяч) мальков белого амура и толстолобика. Они также показали хорошую приживаемость, так что, по согласованию с Нижнеобским территориальным управлением Росрыболовства, было решено осенью этого года выпустить в водоем еще 80 тысяч мальков этих пород рыб – 50 тысяч толстолобиков и 30 тысяч белых амуров. По словам специалистов, оба вида питаются растительностью, а значит, помогут очистить берега от камыша и водорослей и улучшить качество воды.

Программу по сохранению и повышению биологического разнообразия на территории Челябинской области в 2020-м году утвердил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. В числе ее ключевых направлений – восстановление и развитие биоразнообразия реки Урал и Магнитогорского водохранилища; сохранение и повышение биоразнообразия на территориях, прилегающих к объектам ПАО «ММК»; озеленение территории Магнитогорска.

К концу текущего года Институтом проблем экологии и эволюции имени Северцова (Российская Академия Наук) планируются завершение работ по комплексному обследованию территории, прилегающей к ПАО «ММК», формирование отчета о проделанной работе и разработка дальнейшей программы мероприятий по сохранению биологического разнообразия.