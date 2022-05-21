В воскресенье автобусы на северо-западе Челябинска будут ходить по-другому

На северо-западе Челябинска в воскресенье, 22-го мая, временно изменятся маршруты движения автобусов №8, 9, 16, 23, 31, 60с, 158К, сообщает ОГКУ «Организатор перевозок».

Речь идет о периоде с десяти утра до двух часов дня. Автобусы будут ходить по-другому в связи с проведением всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ».

№8 «Мамина – Братьев Кашириных - Чичерина - 250-летия Челябинска - 40-летия Победы – Братьев Кашириных - Мамина».

№9 «Мамина - Комсомольский проспект - Чичерина - проспект Победы - Новоградский проспект - Петра Столыпина».

№9 «Петра Столыпина - Татищева - проспект Родионова - Новоградский проспект - проспект Победы - Чичерина - Комсомольский проспект - Мамина».

№31 «ЧМК - Чичерина - 250-летия Челябинска - 40-летия Победы – Братьев Кашириных - Чичерина - ЧМК».

Автобусы № 16, 23, 60с будут следовать в объезд через Северо-Крымскую.

№16 «ЧМК - Молодогвардейцев - Братьев Кашириных - Северо-Крымская - Труда - Энгельса - проспект Ленина - ЮУрГУ».

№23 «47-й микрорайон - Молодогвардейцев - Братьев Кашириных - Северо-Крымская - Труда - Энгельса - проспект Ленина - Энтузиастов - Худякова - Доватора - Воровского - Блюхера - ТК Кольцо».

№ 60с «Сад Вишневый - Плотина - Худякова - Лесопарковая - проспект Ленина - Энгельса - Труда - Северо-Крымская - Братьев Кашириных - Чичерина -Комсомольский проспект - Молодогвардейцев - сад Надежда».

В расписание маршрута 60с вносятся изменения на один день.

№158к «микрорайон "Белый хутор" – Академика Макеева».

Будьте внимательны, заранее планируйте свой маршрут.