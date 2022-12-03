В воскресенье в Челябинске совершат Братский молебен за Отечество, народ, воинство

В Челябинске у воинского мемориала «Скорбящие матери» на Лесном кладбище православные мужчины проведут очередной молебен за Отечество, народ, власть и воинство, сообщает челябинская епархия.

Аналогичные службы пройдут в воскресенье во всех крупных городах России по инициативе движения «Сорок сороков».

«Чем больше нас будет собираться на этих братских молебнах, тем больше хороших событий в нашем Отечестве начнёт происходить. То, что не под милу нам, возможно для Бога», - говорит Борис Ваганов, руководитель Челябинского регионального отделения движения «Сорок сороков». На молебен приглашаются только мужчины. «Приветствуется сестринская молитва дома или в храме», - отметил Ваганов.

Братский молебен начнется в 14 часов.

Напомним, с октября 2022 года по благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия, по субботам после Божественной литургии в Свято-Симеоновском кафедральном соборе совершается молебен о воинах с акафистом святому праведному воину Феодору Ушакову.

Каждую субботу в храме святого Александра Невского в Челябинске в 15 часов 30 минут служится молебен с акафистом святителю Спиридону Тримифунтскому чудотворцу за воинство, за всю страну. Имена подаются в церковной лавке Храма (сквер Алое Поле).