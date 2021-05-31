В Заксобрании вручили премии за поддержку предпринимательства. Среди награжденных – директор по рекламе «УПИ»

В Законодательном Собрании Челябинской области в минувшую пятницу, 28 мая, состоялась церемония вручения премии в сфере поддержки и развития предпринимательства. Депутаты наградили двадцать представителей бизнес-сообщества, в числе которых – председатель комитета ЮУТПП по информации и рекламе, директор по рекламе и продвижению информагентства «Урал-пресс-информ» Евгения Машенцева.

Уже шестой год премия вручается тем, кто не только ведет бизнес, но и занимается активной общественной работой, защищает интересы предпринимательского сообщества и активно взаимодействуют с органами власти. Помимо премии, всем лауреатам были вручены медали и дипломы.

Как отмечает пресс-служба областного парламента, на самой первой церемонии в 2016 году были награждены только пять лауреатов. «Сегодня мы награждаем 20 лауреатов и видим, что достойных людей в бизнесе становится больше», – подчеркнул зампредседателя Заксобрания Владимир Павлов. Кроме того, депутат поздравил лауреатов с заслуженными наградами, поблагодарил их за преданность своему делу и пожелал им дальнейших профессиональных успехов.

«Приятно получить столь высокое признание по линии общественной деятельности ко Дню российского предпринимательства! Благодарю Южно-Уральскую торгово-промышленную палату за то, что выдвинули меня. Несомненно, буду и дальше продолжать активную общественную деятельность», – поделилась впечатлениями Евгения Машенцева.