29.09.2023
Театры Южного Урала представят лучшие спектакли на фестивале «Сцена»
29.09.2023
«Джаз на большом органе» приглашает челябинцев на гала-концерт
29.09.2023
Александр Гончаров переназначен бизнес-омбудсменом Челябинской области на третий срок
29.09.2023
Школа в Ленинском районе Челябинска обзавелась благоустроенной спортплощадкой
29.09.2023
Жители Челябинской области смогут смотреть фильмы и сериалы шести онлайн-кинотеатров
28.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 29 сентября (18+)
В Залесье и других районах Челябинска ускорили домашний интернет
28.09.2023
Школьники из Челябинской области смогут пройти бесплатное обучение веб-дизайну
22.09.2023
Жители Челябинской области приглашаются к участию в олимпиаде по программированию
22.09.2023
В Пластовском районе выросла скорость интернета
29.08.2023
Выводы от экспертов TelecomDaily: у МТС самое стабильное интернет- соединение на курортах Северного Кавказа
Школьники Кизильского района изучают Аркаим
29.09.2023
В Челябинской области расширили круг медработников, получающих специальную выплату
28.09.2023
В Челябинской области укрупнят налоговые инспекции
28.09.2023
Третью пару «Орланов» запустят из Челябинска в Екатеринбург в декабре 2023 года
28.09.2023
УКВЗ изготовит еще 11 новых трамваев для Челябинска
27.09.2023