В Залесье и других районах Челябинска ускорили домашний интернет

МТС модернизировала фиксированную сеть еще для 15 тысяч челябинских семей и увеличила скорость домашнего интернета до 500 Мбит/c.

МТС завершила один из этапов модернизации фиксированной сети в Челябинске и увеличила скорость домашнего интернета сразу в нескольких районах города. Так, улучшения произошли в Залесье – в домах, расположенных по улицам Раздольная, Отрадная, Радужная и Прохладная. Скорость домашнего интернета выросла до 500 Мбит/с в многоквартирных домах Ленинского района – по улицам Гагарина, Пограничная, Руставели, Харлова, Энергетиков и на Копейском шоссе, в Тракторозаводском районе – по улицам Марченко, Кулибина и Танкистов.

«Ежегодно с началом учебного года мы фиксируем рост пользовательской активности и нагрузки на сеть – осенью начинается новый учебный год, многие возвращаются из отпусков и перебираются с дач в квартиры. Для того, чтобы «пропускной способности» нашей фиксированной сети хватало всем, мы постоянно развиваем ее – подключаем к домашнему интернету новые дома и модернизируем инфраструктуру там, где она была построена ранее. Такой комплекс мер открывает еще большему числу южноуральцев возможность пользоваться экосистемными продуктами МТС и получать выгоду», – рассказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

Скорость проводного интернета, в пять раз превышающая стандартные 100 Мбит/с, позволит южноуральцам выходить в сеть сразу с большего количества устройств или смотреть онлайн-фильмы в качестве 4K даже в вечернее время, удаленно учиться и работать. Благодаря улучшениям еще больше челябинцев смогут экономить до 40% ежемесячно на оплате цифровых сервисов, объединяя в «пакет» высокоскоростной домашний интернет, телевидение, мобильную связь для всей семьи и онлайн-кинотеатр KION.

С начала этого года компания расширила покрытие фиксированной сети в Челябинске и обеспечила доступом к домашнему интернету на скорости до 500 Мбит/с и IP-телевидению МТС еще более 20 тысяч семей, проживающих в Тракторозаводском, Советском, Калининском и Курчатовском районах города.