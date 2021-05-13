В Златоусте из-за технической накладки предпринимателю отдали в аренду чужую землю

В Златоусте (Челябинская область) общественники заявили, что городские власти отдали в аренду местному предпринимателю - с последующим правом выкупа - участок, имеющий хозяина (а точнее - хозяйку).

Представители местного отделения «Гражданского патруля» сообщили, что бизнесмен, ни о чем не подозревая, принял участие в электронном аукционе, выиграл его и получил в аренду участок в элитном поселке Златоустовского городского округа (раньше это был ЦУП, сегодня – пятый микрорайон). Земля по улице Шушарина, 10 якобы являлась бесхозной. Однако оказалось, что собственница у пустующих соток есть – мать четверых детей, двое из которых находятся на инвалидности.

Анастасия рассказала «Гражданскому патрулю», что по данному адресу расположен барак на трех хозяев и земельные участки. Конкретно ее родственникам принадлежат квартира №2 и около 14-ти соток земли.

«После их смерти я являюсь единственным наследником 3/4 доли. На 1/4 доли оформлено свидетельство о праве наследства на дом и земельный участок. До настоящего момента официально вступить в права наследства я не могла, так как имею на иждивении четверых малолетних детей, двое из которых являются инвалидами. В январе 2021-го года администрация Златоуста выставила наш земельный участок на торги, но уже под другим кадастровым номером. Аукцион выиграл Максим Богатов, с которым был заключен договор аренды с правом последующего выкупа. Об этом мы узнали только седьмого мая», - сообщила общественникам многодетная горожанка.

«Гражданский патруль» сразу же обвинил власти муниципалитета в махинациях. Местные активисты заявили в СМИ, что администрация Златоуста, поняв, что ситуация стала известна общественности, «спешно принялась заминать скандал» и сообщила о признании аукциона недействительным, а также о том, что предпринимателю вернут его деньги.

Как оказалось, никаких махинаций с землей не было. Случилась техническая накладка.

В мэрии Златоуста агентству «Урал-пресс-информ» сообщили, что данный участок на улице Шушарина был поставлен на кадастровый учет еще в 1996-м году. Право собственности на землю было зарегистрировано в органах БТИ - не в Росреестре.