В Златоусте из-за технической накладки предпринимателю отдали в аренду чужую землю

В Златоусте (Челябинская область) общественники заявили, что городские власти отдали в аренду местному предпринимателю - с последующим правом выкупа - участок, имеющий хозяина (а точнее - хозяйку).
Представители местного отделения «Гражданского патруля» сообщили, что бизнесмен, ни о чем не подозревая, принял участие в электронном аукционе, выиграл его и получил в аренду участок в элитном поселке Златоустовского городского округа (раньше это был ЦУП, сегодня – пятый микрорайон). Земля по улице Шушарина, 10 якобы являлась бесхозной. Однако оказалось, что собственница у пустующих соток есть – мать четверых детей, двое из которых находятся на инвалидности.
Анастасия рассказала «Гражданскому патрулю», что по данному адресу расположен барак на трех хозяев и земельные участки. Конкретно ее родственникам принадлежат квартира №2 и около 14-ти соток земли.
«После их смерти я являюсь единственным наследником 3/4 доли. На 1/4 доли оформлено свидетельство о праве наследства на дом и земельный участок. До настоящего момента официально вступить в права наследства я не могла, так как имею на иждивении четверых малолетних детей, двое из которых являются инвалидами. В январе 2021-го года администрация Златоуста выставила наш земельный участок на торги, но уже под другим кадастровым номером. Аукцион выиграл Максим Богатов, с которым был заключен договор аренды с правом последующего выкупа. Об этом мы узнали только седьмого мая», - сообщила общественникам многодетная горожанка.
«Гражданский патруль» сразу же обвинил власти муниципалитета в махинациях. Местные активисты заявили в СМИ, что администрация Златоуста, поняв, что ситуация стала известна общественности, «спешно принялась заминать скандал» и сообщила о признании аукциона недействительным, а также о том, что предпринимателю вернут его деньги.
Как оказалось, никаких махинаций с землей не было. Случилась техническая накладка.
В мэрии Златоуста агентству «Урал-пресс-информ» сообщили, что данный участок на улице Шушарина был поставлен на кадастровый учет еще в 1996-м году. Право собственности на землю было зарегистрировано в органах БТИ - не в Росреестре.
«Границы участка не были установлены, участок не использовался, зарос деревьями. В 2020-м году к нам обратился гражданин с заявлением об утверждении схемы расположения земельного участка. Схему утвердили, земельный участок поставили на учет. Провели торги, заключили договор аренды. И тут появляется старый собственник, у которого имеются документы в БТИ. Теперь данная ситуация будет разрешаться в суде. Подчеркнем, от подобных досадных накладок не застрахована ни одна администрация. Такое, увы, случается. В данном случае техническая накладка произошла потому, что этот старый земельный участок не был зафиксирован в Росреестре», - пояснили в администрации Златоуста.