В Златоусте неудобства для инвалидов в отделении реабилитации были связаны с ремонтом

В Златоусте (Челябинская область) посетители реабилитационного центра по улице Полетаева, 7 обратились в общественную организацию «Гражданский патруль» по поводу состояния помещения центра.

«Здесь даже есть пандус, вот только он упирается в закрытую створку двери, попробуйте на коляске спуститься или подняться. Вход тоже не оборудован для колясочников, да и человеку на костылях туда непросто войти. Непонятно, кто вообще это сделал в таком виде, это не вход, тут люди калечиться будут», - возмутился руководитель отделения «Гражданского патруля» в Златоусте Андрей Королев.

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Агентство «Урал-пресс-информ», обратилось в администрацию Златоуста с просьбой прокомментировать ситуацию.

«Пользоваться центральным входом было невозможно временно в связи с ремонтными работами, проводимыми управляющей компанией. Управляющая компания «Орион» утепляла фасад многоквартирного дома, были установлены строительные леса, которые не позволяли пользоваться центральным входом в отделение. Поэтому временно доступ в отделение реабилитации был организован через подъезд», - сообщили в администрации Златоуста.

В настоящее время строительные работы завершены, строительные леса демонтированы. С пятого июля граждане смогут пользоваться обычным входом, адаптированным для маломобильных граждан.

ФОТО: Гражданский патруль