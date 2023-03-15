В Златоусте отреставрируют здание бывшего церковно-приходского училища

В Златоусте (Челябинская область) отреставрируют здание бывшего церковно-приходского училища начала XX века - объекта культурного наследия регионального значения, сообщает RosTender.info. В настоящее время здесь разместилось муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец детского творчества».

Тендер на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия размещен на сайте РосТендер. В нем могут принять участие только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Заявки принимаются с 13 марта до семи часов утра 22 марта. Итоги планируется подвести 23 марта.

Начальная цена контракта – 2,1 миллиона рублей. Проект будет готов к ноябрю.

Победителю тендера предстоит разработать научно-проектную и проектно-сметную документацию по сохранению объекта – «Училище церковно-приходское». Работы необходимо будет завершить не позднее первого ноября 2023 года.

Здание располагается по адресу: ул. Ленина, 25. Краевед Н. А. Косиков писал, что ранее в этом здании здесь находилась мужская гимназия, открытая как четырёхклассная прогимназия в 1909 году, отмечает RosTender.info.