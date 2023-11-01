01.11.2023
В Аргаяшском районе инвалид на коляске ограбил двух женщин и убежал
01.11.2023
Проверку по факту ДТП с микроавтобусом рядом со Степным проводит СКР
01.11.2023
На трассе М-5 в Саткинском районе столкнулись грузовики, есть пострадавший
01.11.2023
В Челябинске второго ноября трамваи возобновят движение по Каслинской и Свердловскому тракту
01.11.2023
В садик Троицка поставили подозрительное сливочное масло
01.11.2023
Озерчанам больше не нужно ездить к челябинским травматологам – у Озерска есть свои опытные специалисты
В Златоусте торжественно запустили в работу новую котельную
30.10.2023
Алексей Текслер ждет сигналов о проблемах от жителей Златоуста и Чебаркульского района
04.08.2023
В Златоусте продолжают очищать от донных отложений городской пруд на реке Ай
03.03.2023
Театр «Омнибус» открыл первую выставку по профориентации
02.02.2023
Златоуст получил 17 новых автобусов МАЗ
Жители коркинской Дубровки категорически не хотят жить рядом с асфальтовым заводом
31.10.2023
Жалобой жителей челябинского поселка на тяжелую жизнь заинтересовался Бастрыкин
31.10.2023
Валуны в Саду камней Челябинска «заговорили» с людьми
30.10.2023
В школах Челябинска начались каникулы
30.10.2023
Экстренное предупреждение для южноуральцев на 29 октября
28.10.2023