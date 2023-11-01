В Златоусте торжественно запустили в работу новую котельную

В Златоусте (Челябинская область) сегодня, первого ноября, торжественно запустили в работу новую котельную.

Важное для муниципалитета событие, в котором принял участие глава региона Алексей Текслер, состоялось в рамках XII Петербургского международного газового форума.

В ходе рабочей поездки в Златоуст губернатор ознакомился с работой новой котельной и запустил один из котлов, сообщает пресс-служба областного правительства.

Строительство котельной на 70 МВт в Златоусте началось в августе прошлого года по концессии с АО «Челябоблкоммунэнерго». Ее запуск окончательно выведет из эксплуатации убыточный теплоисточник АО «ЗЭМЗ», отмечают в региональном правительстве.

В настоящее время завершено строительство четырех центральных тепловых пунктов в зоне действия котельной 70 МВт. Они работают с середины августа 2023 года, обеспечивая потребителей горячей водой и отоплением.

Котельная 70 МВт будет отапливать 109 многоквартирных домов, где живет более 22 тысяч человек, и 50 учреждений социальной сферы.

Как отметил в своем выступлении Алексей Текслер, это стало возможным благодаря взаимодействию и четкой работе с «Газпромом».

Отметим, в ходе рабочего визита в Златоуст глава региона также осмотрел уже работающую новую котельную на 17 МВт.