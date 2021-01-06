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В Златоусте задержан автобус с туристами из Челябинска под управлением бесправного водителя

В Златоусте (Челябинская область) сотрудники ГИБДД остановили автобус Мерседес. В нем находились 13 пассажиров, которые ехали из Челябинска в национальный парк «Таганай». У водителя было просроченное удостоверение.

Сегодня, шестого января, 13 туристов из Челябинска отправились на экскурсию в национальный парк «Таганай», но их отдых был немного испорчен тем, что водитель не имел права садиться за руль. В Златоусте сотрудники ГИБДД остановили транспорт для проверки документов.

«Водитель при проверке документов предъявил водительское удостоверение, срок действия которого закончился. Водитель был отстранен от управления пассажирским автобусом и в отношении него было возбуждено дело об административном правонарушении», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

Управление автобусом было передано другому водителю, у которого были права. Туристы из Челябинска всё же смогут насладиться красотами национального парка «Таганай».

А вот по факту допуска к управлению пассажирским автобусом водителя, не имеющего соответствующих прав, сотрудниками Госавтоинспекции будет проведена проверка в отношении перевозчика.

Фото: ГИБДД по Челябинской области

Автор: Инна Шемаева
ГИБДД
национальный парк Таганай
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