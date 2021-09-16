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16.09.2021

В ЗСО Челябинской области чествовали лауреатов премии «Общественное признание»
Законодательное Собрание Челябинской области
Владимир Мякуш
«Общественное признание»
Общество
16.09.2021 12:59

В ЗСО Челябинской области чествовали лауреатов премии «Общественное признание»

В Законодательном Собрании Челябинской области наградили лауреатов премии «Общественное признание».

Премия присуждается за многолетний добросовестный и безупречный труд, активное участие в деятельности общественных организаций ветеранов и пенсионеров. Награды ветеранам вручили председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш, депутаты Сергей Буяков и Денис Моисеев.

«Сегодня мы чествуем людей, умудренных жизненным опытом, тех, кто вложил молодость, силы, здоровье в становление Челябинской области. Наши ветераны активно участвуют в общественной жизни, решают вопросы, связанные с социально-экономическим развитием региона, и служат примером для всех нас», – комментирует Владимир Мякуш.

В связи с распространением коронавирусной инфекции формат церемонии награждения был кардинально изменен: на мероприятие приглашены лишь лауреаты, проживающие в Челябинске и близлежащих городах, вручение наград проходит с соблюдением всех требований безопасности. В свою очередь депутаты Законодательного Собрания лично встретятся с лауреатами, проживающими в их избирательных округах, и вручат заслуженные награды.

Одна из десяти награжденных сегодня – Тамара Арзамасцева, руководитель ветеранского клуба «Неугомонные сударушки». Своих подопечных пенсионерка учит активной жизни. Со своими номерами члены клуба выступают даже на городских мероприятиях.

«Для меня это семья, они меня всегда поддерживали. Действительно неугомонные, далеко уже немолодые, но мы сердцем молоды. Это у нас и садоводство и цветоводство, как комнатное, так и садовое, это у нас рукоделие», – поделилась Тамара Александровна.

Лауреатам были вручены удостоверение, нагрудный знак «Общественное признание» и удостоверение к нагрудному знаку «Общественное признание» и денежная премия.

Выдвижение кандидатов на соискание премии осуществляется депутатами Законодательного Собрания Челябинской области по представлению Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов и Регионального Отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» в Челябинской области.

Законодательное Собрание Челябинской области
Владимир Мякуш
«Общественное признание»
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Южноуральцев зовут на «Кросс Нации»

14.09.2021 11:16

Южноуральских малышей будут распределять в детские сады по новым правилам

14.09.2021 11:07

В Курчатовском районе Челябинска продолжаются работы по благоустройству

14.09.2021 11:04

ММК: «Эволюция» инноваций и эффективности

14.09.2021 11:04

Юных челябинцев ждут на интерактивное шоу «Синий Трактор»

14.09.2021 11:03

Челябинский эндокринолог: одной из причин сахарного диабета у детей является экология

14.09.2021 11:01

Алексей Текслер пообещал лично контролировать строительство аквапарка в Челябинске

14.09.2021 10:59

Подсветка мостов через реку Миасс в Челябинске обошлась бюджету в 11 миллионов рублей

14.09.2021 10:45

В Златоусте прошла военизированная эстафета, приуроченная к 800-летию со дня рождения Александра Невского

14.09.2021 10:42

В Челябинске по Ленинскому району будет курсировать исторический автобус

14.09.2021 10:42

Текслер встретился с новым командующим Уральским округом войск национальной гвардии России

14.09.2021 10:39

В национальном парке «Зигальга» бобры устроили большую стройку

14.09.2021 10:18

Челябинская область расширяет географию полетов

14.09.2021 09:54

Как будут учиться школьники Челябинской области в дни выборов