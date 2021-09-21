Ватерполистки «Уралочки» по-модному поздравили Челябинск с юбилеем

Ватерпольная команда «Динамо-Уралочка» специально приехала из Златоуста (Челябинская область), чтобы принять участие в традиционном Параде моды, который был посвящен 285-летию Челябинска.

Организаторы модного показа на Кировке сформировали интересный спортивный блок, в котором выступили ватерполистки вместе с главным тренером Михаилом Накоряковым и трехкратная чемпионка Паралимпийских Игр в Токио Валерия Шабалина. Их совместное дефиле в модных костюмах произвело настоящий фурор у зрителей. Парад моды – интересная возможность совместить красоту спорта и женственности.

«Наши девчонки серьезно готовятся и к спортивным соревнованиям, и к общественным мероприятиям. Мы подготовили свое красивое поздравление Челябинска с Днем города. Участвовала вся команда – и олимпийцы Токио, и победители первенства Европы. Мы – один регион, и всегда рады быть вместе с Челябинском», - отметил главный тренер ВК «Динамо-Уралочка» Михаил Накоряков.