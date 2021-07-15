Важен труд каждого – с праздником, металлурги и горняки!

В ближайшее воскресенье, 18 июля, горняки и металлурги отмечают свой профессиональный праздник. К этой дате Федерация профсоюзов Челябинской области подготовила видеоролик, посвященный людям «огненной» профессии, представителям одной из ключевых отраслей промышленности нашего региона.

Социальные видеоролики о южноуральских тружениках – это одно из направлений в рамках гранта, обладателем которого региональное объединение профсоюзов стало по итогам конкурса президентских грантов.

В течение года к профессиональным праздникам в региональных СМИ, на профсоюзных сайтах и в соцсети будут транслироваться видео, где главные герои – представители предприятий и организаций различных отраслей.