Вбитый кол вместо ремонта: южноуральцы обсуждают «нанотехнологию» чебаркульских коммунальщиков

Нобелевскую премию за разработку «нанотехнологии» в системе ЖКХ предложил вручить коммунальщикам Чебаркуля (Челябинская область) заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды Олег Дубровин.

На своей странице в ВКонтакте он рассказал, как чебаркульские умельцы решили проблему с худыми трубами в поселке Сосновая горка (расположен за санаторием с одноименным названием), которые, по словам общественного деятеля, стало систематически прорывать с конца февраля.

«И уже сейчас коммунальщики Чебаркуля нашли решение проблемы, подготовив деревянные конусы для устранения аварии. Ну чем не нанотехнология по-чебаркульски?! – с иронией заметил Олег Дубровин. - Вместо того чтобы ремонтировать трубу, вбили кол».

«Для временного ремонта пойдет. А что временно, то постоянно», «Это всегда временное устранение утечек», «У них всегда ведро чопиков наготове», «Голь на выдумки хитра», «Куда идут деньги на капремонт?», «За такое сразу выгонять надо. Пинком под зад!», «А у нас по-другому и быть не может», - так (местами весьма эмоционально) комментируют южноуральцы пост общественника.

Фото со страницы Олега Дубровина в ВКонтакте