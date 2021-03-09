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Веб-студия «Web-crazy» сделает сайты для НКО совершенно бесплатно

Перспективная молодая студия по созданию и продвижению сайтов «Web-crazy» запустила благотворительный проект под названием «БобрДобр». Цель проекта: помощь некоммерческим организациям (НКО), движениям, секциям путем создания для них сайтов.

Студия предлагает НКО совершенно бесплатно разработать для них собственный сайт или доработать существующий. По мнению Web-crazy, данная акция позволит улучшить веб-пространство.

В интернете можно найти множество веб-ресурсов по тематике образовательного проекта, волонтерского движения, секций, разных кружков и др. В большинстве случаев за их ведение отвечают НКО или же просто заинтересованные в реализации конкретного проекта люди.

Некоммерческой организацией называют такие организации, которые не извлекают доход из своей деятельности, а также не распределяют его (в случае получения дохода) между участниками. Некоммерческую организацию создают для социальной, благотворительной, культурной, образовательной, политической, научной и управленческой цели в областях по охране здоровья человека, развитию спорта и физической культуры, а также для удовлетворения нематериальных потребностей населения страны (духовные и т.п.).

К некоммерческим корпоративным организациям можно отнести следующие (параграф 6 Глава 4. ГК РФ): потребительский кооператив; общественная организация; общественное движение; ассоциация и союз; товарищество собственников недвижимости; казачье общество; община коренных малочисленных народов Российской Федерации; адвокатская палата; адвокатское образование (коллегия адвокатов, адвокатское бюро и юридическая консультация); нотариальная палата.

К некоммерческим унитарным организациям (параграф 7 Глава 4. ГК РФ) относятся: фонд; учреждение (частное учреждение, государственные, муниципальные учреждения (автономные, бюджетные и казённые учреждения)); автономная некоммерческая организация; религиозная организация.

На ведение сайтов таких организаций практически не выделяется бюджета, что приводит к его некорректной работе, несвоевременному обновлению информации или его банальному старению. По сути же, такие сайты являются полезным инструментом для развития проекта в целом. Наличие удобного, современного и безопасного сайта сможет вызвать доверие и привлечь больше заинтересованных пользователей. И студия «Web-crazy» готова оказать помощь НКО в улучшении их сайтов абсолютно безвозмездно. Но студия сразу предупреждает, что взять в работу сможет только ограниченное количество проектов, а также работу по ним будет выполняться по мере возможности. В целом это может занять более двух месяцев работы. Но в результате заказчик получит современный и качественный сайт с простым программным модулем.

Еще одним условием данной акции является работа с «простыми» сайтами. Это лендинг (сайт-одностраничник), либо сайт-визитка (корпоративный сайт) с наличием не более десяти страниц. Взять в работу более сложные веб-ресурсы студия не сможет из-за недостатка времени.

Если требуется наличие договора, то студия «Web-crazy» оформляет партнерский и прочий договор на разработку веб-ресурса или редизайн действующего сайта с нулевой стоимостью. Если вы прочитали данную статью и вы знаете НКО, которые нуждаются в такой помощи, расскажите им об акции «БобрДобр» и наш мир станет чуточку лучше.