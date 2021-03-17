В Челябинске появился первый старый трамвай с валидаторами и без кондуктора

А ведь это БКАД: общественники проинформировали Котову о дорожных дефектах на Шаумяна

Общественники проинформировали главу Челябинска Наталью Котову о некачественной работе подрядчиков на улице Шаумяна, которую в 2020-м году компания «Уралдорстрой» ремонтировала в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Представители Общероссийского Народного фронта убедительно просят городские власти побудить подрядную организацию исправить дорожные дефекты.

Как отмечают в ОНФ, качество работы подрядчиков традиционно проверяется с приходом весны. Не исключение и нынешний год. В Челябинске потеплело - эксперты Народного фронта обнаружили разрушения и другие недостатки на дороге по Шаумяна.

В ОНФ напоминают, что претензии к подрядчику у них были еще на этапе ремонта (тогда компания «Уралдорстрой» называлась по-другому – «ЯКК»).

«Результатом безответственного отношения стало скорое разрушение дорожного полотна. Также здесь образовалась глубокая яма, в которую, в том числе из-за отсутствия освещения в темное время суток, регулярно попадают автомобили. Водители жалуются на причиненный ущерб – поврежденные диски и колеса», - отмечают в ОНФ (у общественников, кроме прочего, имеются претензии и к прилегающим территориям, которые дорожники, по их словам, проигнорировали).

По предварительным итогам реализации БКАД в 2020-м году в Челябинске, ни один из подрядчиков не сработал идеально – нарушения были у всех. Поэтому в новом сезоне эксперты ОНФ пообещали с особым вниманием контролировать качество работ по нацпроекту. Также с середины апреля 2021-го года представители Народного фронта совместно с заказчиком будут проводить контрольные рейды по выявлению недостатков на дорогах, отремонтированных по нацпроекту в 2020-м и 2019-м годах.

«Новый сезон – старые проблемы. Мы вновь возвращаемся к вопросу о качестве реализации национального проекта. Проблема эта – системная, как и отсутствие комплексного подхода. Мы говорим о ней ежегодно. К дорожному сезону ОНФ проведет масштабный мониторинг всех объектов БКАД, отремонтированных в предыдущие годы, чтобы все недостатки были устранены в рамках гарантийных обязательств», – заявил эксперт ОНФ в Челябинской области Олег Гудимов.

Также эксперты ОНФ призывают южноуральцев подключиться к мониторингу в режиме онлайн. Любой житель региона может прислать фото, видео и описание проблемного участка дороги с указанием адреса на почту: 74region@onf.ru или в группу ОНФ в Челябинской области в Контакте.