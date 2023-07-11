Ветеран Великой Отечественной войны отметил в Челябинске 95-летие

Ветеран Великой Отечественной войны Виктор Зарогатский, живущий в Калининском районе Челябинска, отметил 95-летие.

С юбилеем Виктора Ефимовича поздравил глава района Владимир Шамне, отметивший, что несмотря на возраст, ветеран является постоянным участником всех патриотических мероприятий в Калининском районе, проводит «уроки мужества» для учеников школ и воспитанников детских садов.

Ветеран порадовал гостя рассказами о довоенных и военных годах, своей службе, яркими эпизодами из жизни – по словам главы района, Виктор Зарогатский – замечательный рассказчик, каждый визит к нему превращается в задушевную беседу.

«Пережив столько испытаний, наш дорогой ветеран не утратил неиссякаемого оптимизма и позитивного взгляда на жизнь», - порадовался глава района, пожелавший юбиляру крепкого здоровья, вручивший ему памятные подарки от администрации Калининского района и передавший поздравления от главы города Натальи Котовой.

Как отмечают в администрации Калининского района, Виктору Ефимовичу довелось соприкоснуться с наиболее сложными страницами истории нашей страны. Его семья пережила эвакуацию из родного города Витебска под фашистской бомбежкой, жизнь в глухой уральской деревне Заляга, куда была эвакуирована фабрика, где работала его мама.

Военный пусть Виктора Ефимовича начался в 1945 году, когда 15-летний юноша, приписав себе год, стал курсантом летного училища. Пройдя Корейскую войну, работу летчиком-испытателем в Узбекистане, Виктор Ефимович вернулся к родителям, которые осели в Челябинске. Более 25 лет отработал на заводе имени Орджоникидзе (ныне «Станкомаш»). Обзавелся семьей. У юбиляра три дочери, один внук, две внучки и правнучка.

Как оказалось, Виктор Зарогатский очень дружит с учениками и учителями школы №104, где его всегда очень рады видеть – на торжественных линейках, концертах и классных часах, на которых ветеран делится своими воспоминаниями с подрастающим поколением.

«Ребята всегда уважительно и очень заинтересованно воспринимают его рассказы. Желаем Виктору Ефимовичу здоровья и долгих лет!» - поздравляет юбиляра 104-я школа.