11.07.2023
Ветеран Великой Отечественной войны отметил в Челябинске 95-летие
11.07.2023
Автодорогу Челябинск – Троицк полностью перекроют на 47 километре
11.07.2023
В Челябинске на стройке умер 33-летний крановщик
11.07.2023
Гендиректор ММК удостоен высокой государственной награды
11.07.2023
В Златоусте капитально ремонтируют гидротехническое сооружение на реке Ай
11.07.2023
Прокурором Варненского района назначен Николай Зубов
Ветеран Великой Отечественной войны отметил в Челябинске 95-летие
16.06.2023
Участник Великой Отечественной войны из Челябинска отметил вековой юбилей
25.04.2023
Южноуральские ветераны смогут бесплатно ездить в электричках и автобусах с шестого по девятое мая
06.06.2022
На бесплатные поездки ветеранов на такси выделят по три тысячи рублей на человека
19.04.2021
Поисковики Челябинской области открыли «Вахту памяти»
Антон Лебедев: «65 лет отвечаем за тепло в домах и работу промпредприятий»
10.07.2023
В Челябинске готова проектно-сметная документация на ремонт двух знаковых монументов
10.07.2023
Челябинская область отмечает день семьи, любви и верности
08.07.2023
В Челябинской области в течение пяти дней будет аномально жаркая погода
07.07.2023
В Челябинской области чествуют юбиляров семейной жизни
07.07.2023