Ветеранов Великой Отечественной войны до пунктов вакцинации довезет бесплатное такси

Ветеранам Великой Отечественной войны из ряда городов Челябинской области предоставляется возможность бесплатно доехать до пунктов вакцинации с помощью сервиса Яндекс Go.

Как сообщает телеграм-канал управления проектной деятельности правительства региона, сделать заявку на бесплатное такси могут жители Челябинска, Копейска, Магнитогорска, Миасса, Златоуста, Озёрска и Кыштыма.

Услуга распространяется на инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; участников Великой Отечественной войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Сервис по проверке права на бесплатный проезд разработан минцифрой региона совместно с ОГБУ «ЧРЦНИТ» и компанией «Яндекс» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

Воспользоваться услугой можно как в будние, так и в праздничные дни, приуроченные ко Дню Победы.