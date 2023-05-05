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Ветераны-финансисты отметили День Победы в стенах минфина Челябинской области

В министерстве финансов Челябинской области состоялся традиционный праздничный торжественный прием ветеранов в честь Дня Победы. На праздничном концерте ветераны-финансисты увидели творческие выступления, пронизанные атмосферой военных лет. Инструментальная музыка, знакомая с детства, любимые песни и танцевальные номера – всё то, что прочно ассоциируется с мужеством и подвигом нашего народа в годы Великой Отечественной войны, с патриотизмом и верой в свою страну.

С наступающим праздником коллектив ведомства и пенсионеров-финансистов поздравил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.

«В преддверии Дня Победы мы отдаем дань памяти и уважения великому событию, которому он посвящен. Вспоминаем тех, кто встал плечом к плечу на защиту нашей страны, кто воевал, а затем восстанавливал страну после разрухи, – сказал министр. – Многие из наших ветеранов-финансистов, работая, в том числе в послевоенные десятилетия, внесли свой весомый профессиональный вклад в это дело. И мы всегда с большим интересом, огромным уважением слушаем рассказы о том, какие сложности им приходилось преодолевать, какие задачи решать в тот непростой для страны и Челябинской области период».

После концерта ветераны финансовой службы пообщались с коллегами и друг с другом за праздничным чаепитием. И как отметил Андрей Пшеницын, многие годы коллектив министерства организует мероприятия к 9 мая именно для того, чтобы встретиться с коллегами, находящимися на заслуженном отдыхе, уделить им время и должное внимание.

«Для нас вы – яркий пример патриотизма, преданности и любви к своему делу. Многие из вас посвятили профессии и работе в финансовой системе области всю жизнь, – сказал министр, обращаясь к приглашенным на праздник. – Очень хочется, чтобы молодое поколение, те ребята, что пришли к нам недавно, знали о профессиональном пути, о жизни наших ветеранов и почаще общались с ними. Мы очень рады, что вновь можем собраться все вместе, возобновить наши традиционные встречи и порадовать вас, дорогие ветераны, праздничным концертом в стенах родного министерства».

На прием в преддверии Дня Победы смогли прийти 27 пенсионеров. Всего же их больше 60-ти. Очень ждали на концерте и одну из старейших представительниц финансистов области – Тамару Николаевну Евстигнееву, которой шестого мая исполнится 90 лет.

В минфине Тамара Николаевна проработала полвека и стала основательницей одной из трудовых династий. Вслед за ней в разные годы на службу в минфин пришли ее дочь и внучка. Прямо на празднике действующие сотрудники ведомства и ветераны записали для Тамары Николаевны видео-поздравление, которое близкие покажут ей завтра во время юбилейного торжества.

В предыдущий раз коллектив ведомства и ветераны финансовой службы собирались в мае 2019 года, до начала пандемии. После встречи в таком формате пришлось поставить на паузу из-за ковидных ограничений.

Министерство финансов Челябинской области
День Победы
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03.05.2023 15:15

В Челябинске скоро откроется удивительный «дом» мотоциклов

03.05.2023 14:51

Волонтеры посадили сосновый бор в рамках программы по улучшению экологической обстановки на Южном Урале

03.05.2023 14:35

Пятый Всероссийский фестиваль школьного кино в Челябинске

03.05.2023 14:26

Солисты челябинской оперы пополнят свой репертуар новыми партиями

03.05.2023 14:15

Южноуральцы выбирают трикотаж. Эксперты рассказали про рост интереса к местным фабрикам

03.05.2023 14:12

Озёрский «Росток» и «Золотой петушок» открывают детям «Мир на ладошке»

03.05.2023 14:05

На Комсомольском проспекте Челябинска высаживают липы

03.05.2023 13:01

Магнитогорец продал на вокзале медали своего деда, воевавшего с фашистами

03.05.2023 12:34

Консультация юриста: как оплачивается переработка рабочего времени

03.05.2023 12:26

УФСБ пресекло в Челябинской области канал незаконной миграции иностранцев

03.05.2023 12:17

В Челябинске в этом году отремонтируют 43 трамвайных переезда

03.05.2023 12:14

Глава подшефной Ясиноватой приехал в Челябинскую область за решением острых вопросов

03.05.2023 12:06

В центре Челябинска четвертого мая перекроют движение на время репетиции Парада Победы

03.05.2023 11:05

В Сосновском районе пятого мая волонтеры высадят шесть тысяч саженцев сосны

03.05.2023 10:55

В День Победы в скверах и парках Челябинска не будут проводить массовых мероприятий

03.05.2023 09:34

С 2017 года ММК вложил в экологию 72 миллиарда рублей

03.05.2023 09:20

В Челябинской области появятся почетные наставники

03.05.2023 08:57

На полянах «Зигальги» появились «слоновьи уши»

02.05.2023 21:49

В Октябрьском районе на рабочем месте погиб электромонтер, проводится проверка