Входящий в Миасский городской округ поселок Нижний Атлян получил долгожданную воду

Меньше, чем через месяц после видеообращения жителей поселка Нижний Атлян к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, решилась многолетняя проблема с холодным водоснабжением.

От имени избирателей их просьбу о помощи депутат миасского Собрания Анастасия Борисова передала на региональный уровень. Спустя несколько дней ее пригласили на совещание к заместителю губернатора Станиславу Мошарову, после чего он лично посетил проблемный поселок. На встрече с жителями, состоявшейся по поручению главы региона, были определены дальнейшие шаги по разрешению водного кризиса.

Один из них – бурение дополнительной скважины, которая снижает зависимость от расположенного на территории местной колонии водоисточника. Эту работу в течение трех дней выполнила миасская строительная компания «ФинПромСтрой».

«Неприятно, когда о Миассе говорят в негативном свете, – объяснил желание помочь жителям Нижнего Атляна генеральный директор компании Александр Бирюков. – Скважинами занимаемся давно, опыт накоплен большой, так что никаких проблем это не составило. От администрации округа требовалось только согласование места и точка для энергопитания. Сделали быстро, главное – без долгих и лишних совещаний».

До официального открытия скважины прошли ее испытания. Впервые за много лет жители смогли наполнить ванны и запустить стиральные машины, чему были необычайно рады. Перед тем, как была перерезана ленточка, проявлением эмоций стало импровизированное исполнение гимна одним из счастливых пользователей воды.

«Новый год в Нижнем Атляне наконец-то встретят в комфортных условиях, – отметила депутат Собрания Анастасия Борисова. – Если бы не отзывчивость Александра Бирюкова, то страдания жителей могли растянуться надолго. Все последние недели была на связи с помощником заместителя губернатора Станислава Мошарова и докладывала ему о том, как меняется ситуация. Спасибо всем, кто помог решить проблему».