Видео с поющей челябинкой на вокзале набрало два миллиона просмотров в TikTok

Видео с поющей челябинкой на железнодорожном вокзале набрало два миллиона просмотров в TikTok



В Челябинске педагог по вокалу Вилена Мурзина покорила пользователей социальных сетей, спев в здании железнодорожного вокзала. 24-летняя девушка исполнила песню «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь».



Видеоролик набрал в соцсети TikTok два миллиона просмотров за два дня. После чего многие популярные паблики в соцсети Instagram опубликовали видео в своих профилях.



«То самое чувство, когда просыпаешься утром, а твоя подруга во всем пабликах Instagram. Проснулась звездой сегодня», - записала видео в сторис подруга певицы.



В телегам-канале ЮУЖД отметили, что на железнодорожном вокзале Челябинска исполняли зажигательный джаз, танцевали танго и играли на диджериде. А вот оперы в зале еще не звучали.



«На вокзале Челябинска уникальная акустика, которая придала невероятное звучание прекрасному голосу», - сообщили в телегам-канале ЮУЖД.



Пятого мая Вилена опубликовала в TikTok еще одно видео выступления на железнодорожном вокзале. На этот раз девушка исполнила песню Леонарда Коэна «Аллилуйя».

