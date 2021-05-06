06.05.2021
Акустика, как на Красной площади: «Ростелеком» в 30-й раз озвучит парад Победы в Челябинске
06.05.2021
Челиндбанк приглашает отпраздновать День Победы в парке им. Ю. А. Гагарина
06.05.2021
Златоустовская «Уралочка» начала серию акций к Дню Победы
06.05.2021
В Челябинске состоится акция-посвящение трудовому подвигу Южного Урала
05.05.2021
Анонсы событий и мероприятий на шестое и седьмое мая
05.05.2021
Челябинский зоопарк приглашает горожан к прогулке по парку динозавров
Видео с поющей челябинкой на вокзале набрало два миллиона просмотров в TikTok
06.05.2021
Жители Челябинска седьмого мая услышат праздничный гудок «Поезда Победы»
30.04.2021
На ЮУЖД пройдет акция «Дорога железная – не для игры»
30.04.2021
Челябинская детская железная дорога открывает летний сезон
29.04.2021
В Челябинской области сошли с рельсов электровоз и вагон с зерном
Вахта Памяти: в Челябинске заступает на пост почетный караул школьников
05.05.2021
Соглашение подписано: Челябинская область будет тесно сотрудничать с республикой Калмыкия
04.05.2021
Православные челябинцы встретили Пасху Христову
02.05.2021
С праздником Первомая!
01.05.2021
Православные Челябинской области готовятся к встрече Пасхи
30.04.2021