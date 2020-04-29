ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Видеопрограмма военных песен от солистов Челябинской филармонии

Фото: 
Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 16:43
Автор: 
 Людмила Фёдорова

Ведущие солисты Челябинской филармонии в преддверии 75-летия Великой Победы записали серию видео, которая в режиме онлайн представит самые популярные песни военных лет. К исполнителям присоединился народный артист России Дмитрий Назаров.

«Программа военных песен в исполнении наших вокалистов, Дмитрия Назарова и Челябинского симфонического оркестра должна была прозвучать на площади Революции 9 мая. Но в связи с переносом праздника артисты приняли решение - участие в праздновании Дня Победы провести в режиме самоизоляции, чтобы выразить и свою причастность к этому значимому событию, и солидарность со всеми, кому оно близко и дорого. Особенно это касается наших ветеранов, всех, кто на фронте или в тылу пережил самые суровые военные годы, но до последнего дня верил в победу», - рассказывает пресс-секретарь филармонии Александра Третьякова

«Для нас очень важно, чтобы ветераны Великой Отечественной всегда чувствовали наше с ними единение, уважение, благодарность и поддержку. Когда Дмитрий Назаров был в нашем городе, мы с оркестром записали для него две «минусовки» - занятий и репетиций - перед выступлением в Челябинске. Одну из песен он позже и выбрал для нашей видеопрограммы, записал ее, находясь у себя дома, и прислал нам. Всего в проект вошло около 20 известнейших песен - это «Катюша», «Жди меня», «Давай закурим», «Случайный вальс», «На безымянной высоте», «Песенка военных корреспондентов» и многие, многие другие», - говорит художественный руководитель филармонии, один из инициаторов этой акции Владимир Ошеров.

Эти видеономера будут собраны в единый концерт, трансляция которого пройдет на сайте филармонии 9 мая в 16-00 и повторно 10 мая - в 12-00. 

В проекте, посвящённом 75-летию Победы, приняли участие лауреаты международных конкурсов, известные челябинские вокалисты - Рустам Зайченко, Наталья Кралина, Екатерина Берсенева, Юлия Семенова, Борис Цыпышев, заслуженная артистка РФ Алина Анищенко и неоднократная участница передачи «Романтика романса» на канале «Культура» Елена Никитина.

 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
 Людмила Фёдорова
Отправить новость
Сегодня, 14:48
На челябинские дороги вышли новые КДМ с чудо-щетками
Сегодня, 14:07
Челябинские памятники Героям приводят в порядок по случаю приближающегося Дня Победы
Сегодня, 13:20
В социальных сетях южноуральцы начали акцию, посвящённую 75-летию Победы
Сегодня, 13:12
Глава минобра Челябинской области рассказал, как будут учиться школьники в мае
Сегодня, 12:29
Вице-губернатор Челябинской области уходит в отставку
Сегодня, 11:40
В Магнитогорске закрыли на карантин «Зеленый рынок» и подъезды в трех домах из-за нового очага коронавируса
Сегодня, 11:04
В Челябинской области подтверждено 499 случаев коронавируса
Сегодня, 10:41
Сотрудник ММК удостоен звания Героя Труда России
Сегодня, 10:38
Транспортные предприятия Челябинской области несут убытки из-за пандемии
Вчера, 19:02
У троих сотрудников Челябинской епархии подтвержден коронавирус
Общество
Сегодня, 16:30
В Челябинской области режим повышенной готовности и самоизоляции продлен по 11 мая
Общество
Сегодня, 17:08
Текслер – о сроках и этапах смягчения режима самоизоляции
Новости
Сегодня, 15:54
Общество
98-летний ветеран Великой Отечественной войны из Долгодеревенского написал более 600 картин
Сегодня, 15:03
Общество
Столовая ЧелГУ начала готовить для жителей города пиццу, салаты, шашлыки и окрошку
Сегодня, 14:48
Общество
На челябинские дороги вышли новые КДМ с чудо-щетками
Сегодня, 14:07
Общество
Челябинские памятники Героям приводят в порядок по случаю приближающегося Дня Победы
Сегодня, 13:20
Общество
В социальных сетях южноуральцы начали акцию, посвящённую 75-летию Победы
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Материалы рубрики
Сегодня, 15:54
Общество
98-летний ветеран Великой Отечественной войны из Долгодеревенского написал более 600 картин
Сегодня, 15:03
Общество
Столовая ЧелГУ начала готовить для жителей города пиццу, салаты, шашлыки и окрошку
Сегодня, 14:48
Общество
На челябинские дороги вышли новые КДМ с чудо-щетками
Сегодня, 14:07
Общество
Челябинские памятники Героям приводят в порядок по случаю приближающегося Дня Победы
Сегодня, 13:20
Общество
В социальных сетях южноуральцы начали акцию, посвящённую 75-летию Победы
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика