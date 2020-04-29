Видеопрограмма военных песен от солистов Челябинской филармонии

Ведущие солисты Челябинской филармонии в преддверии 75-летия Великой Победы записали серию видео, которая в режиме онлайн представит самые популярные песни военных лет. К исполнителям присоединился народный артист России Дмитрий Назаров.

«Программа военных песен в исполнении наших вокалистов, Дмитрия Назарова и Челябинского симфонического оркестра должна была прозвучать на площади Революции 9 мая. Но в связи с переносом праздника артисты приняли решение - участие в праздновании Дня Победы провести в режиме самоизоляции, чтобы выразить и свою причастность к этому значимому событию, и солидарность со всеми, кому оно близко и дорого. Особенно это касается наших ветеранов, всех, кто на фронте или в тылу пережил самые суровые военные годы, но до последнего дня верил в победу», - рассказывает пресс-секретарь филармонии Александра Третьякова.

«Для нас очень важно, чтобы ветераны Великой Отечественной всегда чувствовали наше с ними единение, уважение, благодарность и поддержку. Когда Дмитрий Назаров был в нашем городе, мы с оркестром записали для него две «минусовки» - занятий и репетиций - перед выступлением в Челябинске. Одну из песен он позже и выбрал для нашей видеопрограммы, записал ее, находясь у себя дома, и прислал нам. Всего в проект вошло около 20 известнейших песен - это «Катюша», «Жди меня», «Давай закурим», «Случайный вальс», «На безымянной высоте», «Песенка военных корреспондентов» и многие, многие другие», - говорит художественный руководитель филармонии, один из инициаторов этой акции Владимир Ошеров.

Эти видеономера будут собраны в единый концерт, трансляция которого пройдет на сайте филармонии 9 мая в 16-00 и повторно 10 мая - в 12-00.

В проекте, посвящённом 75-летию Победы, приняли участие лауреаты международных конкурсов, известные челябинские вокалисты - Рустам Зайченко, Наталья Кралина, Екатерина Берсенева, Юлия Семенова, Борис Цыпышев, заслуженная артистка РФ Алина Анищенко и неоднократная участница передачи «Романтика романса» на канале «Культура» Елена Никитина.