Владимир Мякуш проведет урок для школьников Челябинской области

В четверг, 12 декабря, председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш проведет парламентский урок для южноуральских школьников.

Как сообщили в пресс-службе ЗСО, парламентский урок пройдет в формате квиз-игры на базе средней школы № 54 Челябинска.

Воалимир Мякуш поделится с ребятами воспоминаниями о том, как и в каких политических условиях принималась Конституция Российской Федерации, как жители Челябинской области проголосовали за ее принятие, расскажет о формировании законодательного органа региона, о принятии Устава области, основных направлениях деятельности областного парламента.

Прямую трансляцию урока организуют в школы по всей Челябинской области. Онлайн трансляция урока начнется в 8 часов 30 минут на Youtube-канале.