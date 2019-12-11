Владимир Мякуш проведет урок для школьников Челябинской области
Общество
Сегодня, 23:14

В четверг, 12 декабря, председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш проведет парламентский урок для южноуральских школьников.

Как сообщили в пресс-службе ЗСО, парламентский урок пройдет в формате квиз-игры на базе средней школы № 54 Челябинска.

Воалимир Мякуш поделится с ребятами воспоминаниями о том, как и в каких политических условиях принималась Конституция Российской Федерации, как жители Челябинской области проголосовали за ее принятие, расскажет о формировании законодательного органа региона, о принятии Устава области, основных направлениях деятельности областного парламента.

Прямую трансляцию урока организуют в школы по всей Челябинской области. Онлайн трансляция урока начнется в 8 часов 30 минут на Youtube-канале.

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Теги
ЗСО
Законодательное Собрание Челябинской области
Владимир Мякуш
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