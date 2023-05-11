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Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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11.05.2023

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11.05.2023

В Свято-Казанском женском монастыре Троицка зацвела сакура
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10.05.2023

В Карабаше открыт сезон фонтанов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Торжественный прием призеров и победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьник
10.05.2023

Юных умников и умниц Челябинска чествовали на торжественном приеме

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2023

Владимир Путин назначил председателей трех судов в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2023

Посылки в зону СВО теперь можно отправить бесплатно
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2023

В Челябинске с 15 мая по проспекту Победы перестанут ходить трамваи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2023

Судьба экс-главы Катав-Ивановского района решится на следующей неделе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2023

«Только бы они остались живы…»: пожилая челябинка перевела все свои сбережения на бронежилеты бойцам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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11.05.2023 13:13

Владимир Путин назначил председателей трех судов в Челябинской области

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении на шестилетний срок председателей трех судов в Челябинской области.

Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации накануне, десятого мая.

В документе говорится, что на должность председателя Центрального районного суда Челябинска назначен Денис Лекарь.

Катав-Ивановский городской суд возглавит Юлия Меркулова, Трехгорный горсуд – Дарья Мастянина.

На должности судей Челябинского областного суда Владимир Путин назначил Игоря Алферова и Надежду Тропыневу.

Судьей Златоустовского городского суда указом президента РФ назначена Татьяна Коновалова, судьей Увельского райсуда – Наталья Фомина.

На должность судьи Седьмого кассационного суда общей юрисдикции в Челябинске назначена Мария Хорошевская.

Автор: Евгения Александрова
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В Свято-Казанском женском монастыре Троицка (Челябинская область) зацвела сакура. Жителей приглаш
11.05.2023

В Свято-Казанском женском монастыре Троицка зацвела сакура
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Карабаше (Челябинская область) открыли сезон фонтанов: на центральной площади города запущен «с
10.05.2023

В Карабаше открыт сезон фонтанов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Торжественный прием призеров и победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьник
10.05.2023

Юных умников и умниц Челябинска чествовали на торжественном приеме

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11.05.2023 13:05

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11.05.2023 12:45

В Челябинске с 15 мая по проспекту Победы перестанут ходить трамваи

11.05.2023 12:25

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