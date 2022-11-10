Владимир Шамне покинул пост заместителя Натальи Котовой

Владимир Шамне покинул пост заместителя главы Челябинска Натальи Котовой по строительству.

Трудовой договор с Шамне расторгнут по соглашению сторон в связи с его переходом на новое место работы, сообщает сегодня, десятого ноября, пресс-служба мэрии.

Теперь экс-заместитель Натальи Котовой будет правой рукой главы Калининского района Сергея Колесника в вопросах благоустройства – Шамне будет работать на должности его заместителя в этой сфере.

С сегодняшнего дня обязанности заместителя главы города по строительству временно исполняет начальник управления градостроительных разрешений Александр Перемыкин.

Напомним, уроженец Челябинской области Владимир Шамне вступил в должность заместителя мэра южноуральской столицы летом 2019 года. До этого назначения трудился в управлении налоговой полиции региона. Затем шесть лет занимался банковской деятельностью и пять лет работал в Группе компаний «Мечел», строил логистический комплекс «Мечел-Сервис». Также за спиной Шамне - работа в Москве. В столице он работал в группе инвестиционных компании «ЕСН», занимал должность гендиректора компании «Энергоактив». Также Владимир Шамне курировал строительство промышленных объектов в Амурской области и Красноярском крае, отвечал за работу с подрядчиками и занимался госзакупками.

На посту заместителя Натальи Котовой по строительству Шамне сменил Сергея Репринцева, который, в свою очередь, возглавил комитет архитектуры и градостроительства.