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Владимир Шамне рассказал о ходе строительства школ и детских садов в Челябинске

Общество
Сегодня, 15:28
Автор: 
Евгения Александрова

Заместитель главы Челябинска по вопросам градостроительства Владимир Шамне рассказал о ходе строительства образовательных учреждений, которое ведется в южноуральской столице в ходе национального проекта.

На аппаратном совещании в городской мэрии он доложил, что в школе на территории 55-го микрорайна Челябинска заканчиваются отделочные работы и начато благоустройство прилегающей территории.

"Планируем открыть школу к началу учебного года", - сообщил Владимир Шамне.

Еще в одной челябинской школе, возводимой на средства федерального бюджета - в микрорайоне №1 "Академ Риверсайд" - в настоящее время завершены работы по устройству свайного поля.

В детском саду в 48-м микрорайоне закончено возведение коробки здания, ведутся работы по внутренним и наружным инженерным сетям, начаты внутренние отделочные работы.

В детском саду №2 в третьем микрорайоне "Академ Риверсайд" завершены работы по устройству третьего этажа, ведутся работы по устройству парапета здания, монтажу оконных конструкций, наружных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

В садике в четвертом микрорайне "Академ Риверсайд" завершено устройство третьего этажа, завершаются работы по наружным сетям теплоснабжения, ливневой бытовой канализации, по внутренним инженерным сетям.

В детском саду в "Парковом-2" завершаются работы по устройству третьего этажа и по организации внутренних инженерных сетей.

Также Владимир Шамне доложил главе Челябинска Наталье Котовой о ситуации с выкупными детскими садами.

В садике на территории 47-го микрорайона ведутся работы по устройству цоколя, на улице Монакова - по устройству стен второго этажа, наружным инженерным сетям.

В детском саду в 20-м микрорайоне (ЖК "Ньютон") окончено обустройство третьего этажа здания, идет монтаж оконных конструкций.

В детсаду по улице Дмитрия Неаполитанова завершено строительство коробки здания, заканчиваются работы по устройству сетей, ведутся отделочные работы.

В садике на Якутской идут работы по устройству стен второго этажа.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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