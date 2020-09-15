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Власти Челябинска ответили ОНФ: снег на Бродокалмакский тракт больше вывозить не будут

Общество
Сегодня, 13:56
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Автор: 
Инна Шемаева

Несанкционированной снегосвалки на Бродокалмакском тракте в Челябинске больше не будет. Об этом заявили в городской мэрии.

Отвечая на запрос информационного агентства «Урал-пресс-информ» в администрацию города о будущем проблемного объекта, комитет дорожного хозяйства сообщил, что КУИЗО был заключен договор безвозмездного пользования земельным участком, расположенным на Бродокалмакском тракте в Тракторозаводском районе.

«27 февраля между комитетом и ООО «ПЭМ» заключен муниципальный контракт № 20-76897Э на содержание полигонов для складирования снежной массы. Складирование снега осуществлялось в границах закрепленного земельного участка. Сроки муниципального контракта истекли первого июля 2020 года. По истечении срока муниципального контракта ООО «ПЭМ» были выполнены работы по погрузке и перевозке остатков снежных масс, мусора. Использование указанного полигона в сезон наступления низких температур (зимний сезон) 2020-2021 годов не планируется», - сообщили корреспонденту «Урал-пресс-информ».

Согласно дорожной карте по определению площадок для складирования снежных масс на 2020-2021 годы разработаны следующие мероприятия. В частности, планируется закрепить следующие земельные участки за муниципальным унитарным предприятием «Геоцентр» по улице Героев Танкограда в Металлургическом районе, по улице Северный Луч в Калининском районе и по улице Сельской, 1 в Ленинском районе.

Муниципальному унитарному предприятию «Геоцентр» дано указание осуществить согласование по размещению снежных масс с Роспотребнадзором.

Напомним, в сентябре активисты Общероссийского Народного фронта заявили об удручающем состоянии территории несанкционированной снегосвалки на Бродокалмакском тракте в Челябинске и бездействии городских властей.

По словам представителей ОНФ, несмотря на то, что им удалось добиться от прокуратуры предписания в адрес челябинской администрации о ликвидации объекта, чиновники так ничего и не сделали.

Ранее замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков отметил, что после проверки жалоб общественников, которые поступили еще весной 2020-го года, министерством была проведена проверка и направлено предостережение в администрацию города.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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