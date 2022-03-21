Челябинцы интересуются у губернатора, когда в регионе отменят масочный режим

Ряд регионов России и авиакомпаний отменяют масочный режим. Жители Челябинской области интересуются у губернатора, когда маски станут не обязательными на Южном Урале.

В России за прошедшую неделю число выявленных случаев заражения коронавирусом на 37% меньше, чем на прошлой семидневке. В Челябинской области сокращение за неделю на 35%. С начала марта число ежесуточно выявляемых случаев ковида на Южном Урале уменьшилось в четыре раза – с 2497 (на первое марта) до 600 (на 19 марта).

На сегодня Челябинская область занимает 11 место по стране по данному показателю (в Москве накануне выявлено 928 заболевших, в Московской области – 675, в Челябинской – 600).

На данный момент масочный режим отменили в Москве и Московской области, в Ивановской, Калужской, Кемеровской, Тамбовской, Тверской областях, Кузбассе и Красноярском крае, в Республике Калмыкия и Чеченской Республике.

В аэропорту столицы также отменили масочный режим. «С 17 марта Аэрофлот отменяет масочный режим в аэропорту и самолетах, кроме тех случаев, когда это обязательное требование аэропорта региона или страны назначения (рекомендуем заранее ознакомиться с соответствующими требованиями пункта прибытия)», - сообщает авиакомпания.

«Теперь во время полёта на рейсах из/в Москву можно не носить маски», - сообщает радостную весть «Победа».

Авиакомпания «Россия» также информирует об отмене масочного режима на всех рейсах авиакомпании, вылетающих из Москвы и прилетающих в Москву в связи с улучшением эпидемиологической обстановки. Пассажиры допускаются на борт воздушного судна и могут находиться во время всего полета без защитных масок.

При посадке в самолет в аэропорту Челябинска пассажирам придется надевать маски. «При посадке в аэропортах городов, где обязательное ношение масок не отменено, пассажирам необходимо соблюдать действующие в регионах правила масочного режима», - предупреждают в авиакомпании.

Жители Челябинской области интересуются у губернатора, когда на территории региона будет отменен масочный режим. «Когда в Челябинске отменят эти (коронавирусные) ограничения и заставят чиновников общаться с людьми "в живую"? А то ерунда получается: в Домодедово маска не нужна, в самолёте - не нужна, а в нашем аэропорту уже нужна - у нас в городе эпидемия, карантин или чрезвычайная ситуация?», - спросил у губернатора Юлий Цезарев в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте.

Часть пользователей грустно шутят, что маска им не мешает, а в морозы в ней даже теплее, да и в периоды неблагоприятных метеорологических условий она поможет.

Напомним, в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный распоряжением правительства области от 18 марта 2020 года № 146-рп с 19 марта 2020 года в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Covid-19.

В области сохраняется режим самоизоляции для граждан старше 60 лет в связи с остающийся непростой ситуацией по коронавирусной инфекции. Он был повторно установлен в октябре 2021 года.

На территории области продолжает действовать масочный режим (с шестого мая 2020 года), остается необходимость соблюдения социальной дистанции и использования мер индивидуальной защиты.