Власти Курчатовского района пристально следят за качеством уборки общественных пространств после снегопадов

Власти Курчатовского района Челябинска пристально следят за качеством содержания подрядными организациями всех девяти общественных пространств и скверов в условиях снегопадов, которые накрыли столицу Южного Урала в последние дни.

Данный вопрос – приоритетный для районной администрации, о чем сегодня, 14-го февраля, на аппаратном совещании в мэрии заявил глава Курчатовского района Сергей Антипов.

«Мы заостряем внимание подрядчиков на том, что они должны качественно устранять последствия снегопадов, которые прошли в Челябинске в выходные дни. Сегодня и в ближайшие день-два продолжим данную работу», - отметил Сергей Васильевич.

Он добавил, что контроль за содержанием общественных пространств, скверов и внутриквартальных проездов администрация ведет совместно с районными депутатами – на регулярной основе.

По словам Сергея Антипова, за последнюю неделю из Курчатовского района на снегосвалки было вывезено 1218 кубометров снега.

Уборкой улично-дорожной сети в районе в зимний период занимаются 14 единиц техники подрядных организаций и 22 человека в составе бригад ручного труда.

«Уборку дворов осуществляют жилищные организации – по графику. Сотрудники администрации на постоянной основе проводят осмотры территорий района, в том числе следят за тем, как содержатся участки, прилегающие к нежилым объектам. Это и уборка мусора, и очистка от наледи, и подсыпка противогололедных материалов», - сказал Сергей Антипов.

Он сообщил также, что за неделю районные власти выписали подрядным организациям 42 предписания по качеству уборки вверенных территорий, за их выполнением ведется контроль (большинство замечаний подрядчиками устранены).

Кроме того, в Курчатовском районе продолжаются рейды совместно с отделом полиции, целью которых является выявление фактов незаконной торговли и контроль за соблюдением масочного режима. На прошлой неделе таких рейдов было пять, результатом стало составление шести материалов.

«За неделю в районе было демонтировано пять незаконных НТО, два из них – силами администрации (по улице Шагольской, 2), остальные – МКУ «Городская среда» (по проспекту Победы, Краснознаменной, Солнечной, 24, 28). Также направили три заявления в КУИЗО – о разрешении на демонтаж силами администрации по трем адресам», - сообщил Сергей Антипов.

По словам районного главы, за прошедшую неделю в Курчатовском зафиксировано 87 фактов административных правонарушений, по которым составлены протоколы.

Ледовый городок и все тридцать хоккейных кортов находятся в рабочем состоянии и продолжают функционировать.

Объекты жилищно-коммунального хозяйства в Курчатовском районе работают в штатном режиме, подача отопления осуществляется на весь жилой фонд и все социальные объекты.

На прошлой неделе в районе произошло пять пожаров, один человек был травмирован – получил ожоги при пожаре на лакокрасочном заводе.