Внимание: на трассе М-5 в Челябинской области снова введено ограничение движения

В Челябинской области сегодня, третьего марта, в девять утра введено ограничение движения для большегрузного и пассажирского транспорта, а также легкового такси на трассе М-5 «Урал». Ограничение продлится, по предварительной информации, до 16 часов.

Речь об участке 1548 километр (граница с Башкортостаном) - 1796 километр (развязка на Чебаркуль), сообщает региональная Госавтоинспекция, отмечая, что ограничение связано с неблагоприятными погодными условиями – снегопадом.

ГИБДД просит участников дорожного движения по возможности отказаться от дальних поездок.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и оказания необходимой помощи водителям в Челябинской области задействованы 26 экипажей ДПС и 47 единиц дорожной техники.

Чуть ранее областная Госавтоинспекция сообщила что в связи со снегопадом на территории Ашинского района транспорт по трассе Москва-Челябинск передвигается с большим трудом.