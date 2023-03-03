03.03.2023
СК не согласен, что бывшего замначальника полиции Магнитогорска оставили на свободе
03.03.2023
«Усмиряя атом – защищая страну»: в Челябинске открылась выставка об Игоре Курчатове
03.03.2023
Амбассадор заповедного дела Игорь Шпиленок снимает красоты Таганая
02.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на третье марта (18+)
02.03.2023
В Челябинской области оценят уровень коррупции
02.03.2023
Бастрыкин держит на контроле проверку банного комплекса, после посещения которого заболели трое детей
Внимание: на трассе М-5 в Челябинской области снова введено ограничение движения
27.02.2023
На трассе М-5 в Челябинской области временно ограничили движение транспорта
22.02.2023
В Челябинске закрывают движение транспорта на Отрадной
16.12.2022
В Челябинске ограничат движение по улице Первой Пятилетки
02.12.2022
В Челябинске ограничат движение по улице Братской
Южноуральцев просят не отправляться в дальние поездки до шестого марта
02.03.2023
В Челябинской области продлили ограничение движения на М-5 до двух часов третьего марта
02.03.2023
Миндортранс: На дорогах Челябинской области сохраняется сложная обстановка
02.03.2023
Челябинск уже увидел «Силу в правде», теперь увидит «Силу в любви»
01.03.2023
На сигвее? По новым правилам!
01.03.2023