Внимание, потеряшка! Жители Челябинска разыскивают хозяев немецкой овчарки

Жители Челябинска разыскивают хозяев немецкой овчарки.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» горожанка по имени Татьяна, породистая собака черного окраса была найдена сегодня, 29-го мая, в Центральном районе.

Пес (это кобель) в ошейнике. Он взрослый, ухоженный, воспитанный, хорошо ладит с детьми.

«Собака все время у нашего подъезда. Мы его поим, присматриваем за ним. Он все время пытается зайти в подъезд», - рассказала Татьяна.

Если вы узнали в потеряшке своего четвероногого любимца, звоните по телефону: 8 (906) 861-81-72.