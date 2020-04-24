Во дворах Ленинского района Челябинска появятся живые изгороди, песок и геопластика

Глава Ленинского района Челябинска Александр Орёл пообещал жителям совершенно новые подходы к благоустройству дворовых территорий.

"Традиционный двор - это асфальтовый проезд, железные ограждения, бордюры. Одним словом, не самая комфортная среда для времяпрепровождения. В этом году мы постараемся сделать дворы, соответствующие всем современным требованиям. Прежде всего, это безбарьерная среда, чтобы внутри нее можно было беспрепятственно передвигаться инвалидам, мамам с колясками", - рассказал Александр Орёл.

В 2020 году в Ленинском районе, которому, кстати, нынче исполняется 85 лет, будет благоустроено 15 больших, проблемных дворовых территорий. На их преображение по программе "Формирование комфортной городской среды" будет потрачено около 50 миллионов рублей.

"Дворы были определены после тяжелого, трудного отбора. У нас проходили настоящие соревнования, поступающие заявки на проведение благоустройства оценивались по балльной системе. В результате мы отобрали полтора десятка дворов, которые в этом году будут капитально отремонтированы. Общая площадь этих дворовых территорий превышает 50 тысяч квадратных метров. Здесь будет произведено асфальтирование, обустроены парковки, оборудованы детские игровые площадки. Самое главное, что постараемся реализовать в этом году, - совершенно новые подходы к благоустройству", - отметил Александр Орёл.

В частности, при благоустройстве будут использованы разнообразные покрытия: резиновые, песчаные, каменные. Кроме того, чиновник пообещал жителям газоны. Ничего подобного раньше не делалось.

"Мы попробуем также использовать геопластику - это тоже новая урбанистическая идея, когда из земли формируются специальные неровности, являющиеся украшением дворовых территорий (по-простому, искусственное создание рельефа - прим.). Установим во дворах и очень интересные малые формы. Продолжим создавать рокарии (небольшой по размеру каменистый сад, современный элемент ландшафтного дизайна - прим.)", - поделился планами Александр Орёл.

Глава Ленинского района заверил, что это будут очень красивые дворы, и выразил уверенность, что все задуманное обязательно получится.

Александр Орёл рассказал также, что оказалось невероятно тяжело убедить жителей отказаться от привычных им металлических ограждений.

"Люди стояли за заборы до последнего. Бились за них, требовали, чтобы ограждения появились", - отметил чиновник.

Они и появятся, только не из металла. Это будут живые изгороди, которые окружат зеленой стеной все проезды и парковочные места в благоустраиваемых дворах.