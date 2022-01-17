Во вторник у православных – Крещенский Сочельник

Во вторник, 18 января, православные Челябинской области будут отмечать день Навечерия Крещения Господня или Крещенский Сочельник.

Слово «навечерие» означает преддверие церковного торжества, а второе название — сочельник (или сочевник) связано с традицией в этот день варить сочиво - пшеничный взвар с медом и изюмом.

Крещенский сочельник - это вечер-приготовление перед большим православным праздником, который называется Богоявление Господне или Крещение. Этот праздник православной церкви принадлежит к числу двунадесятых. В этот день вспоминается крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке Иордан. Праздник Крещения также называется праздником Богоявления, так как в этот день Бог явил Себя явственно миру в трех лицах Своего Божества: Бог Сын - Иисус Христос принимал крещение в Иордане, Дух Святой нисошел на Него в виде голубя, Бог Отец засвидетельствовал Иисуса Христа гласом с неба.

В Крещенский сочельник не едят до выноса свечи после Литургии утром и первого причащения крещенской воды. Всенощное бдение праздника Крещения состоит из великого повечерия, литии, утрени и первого часа.

В Крещенский Сочельник в храмах Южного Урала состоятся праздничные Богослужения. В Свято- Симеоновском кафедральном соборе службы пройдут 18 января в восемь и в 17 часов, а также в полночь, 19 января - в девять и 17 часов. В день Крещенского сочельника и Крещения Господня совершается Великое водоосвящение.

Ночью идут Крестным ходом к специально подготовленной проруби и, помолясь, трижды окунаются: «Во имя Отца, Сына и Святаго Духа».

На праздник Крещения Господня вода в храмах освящается по особому чину - великим Иорданским освящением.

В Челябинской епархии пояснили, что по церковным правилам, чин малого освящения воды может совершаться в любой день, а вот чин великого освящения воды – только 18 и 19 января. Вода, освящённая в эти дни, обладает особой благодатной силой. Её называют агиасмой (великой святыней) и благоговейно хранят дома в течение всего года. Обычно верующие принимают святую воду утром с молитвой, по ложечке. Если предписан прием лекарства натощак, то сначала принимают святую воду, за ней и лекарство, а потом уже завтракают.

Считается, что святая вода не портится, поэтому ставить в холодильник ее не надо. Православные хранят ее в Красном углу, рядом с иконами. Категорически возбраняется, забирая святую воду или принимая ее, ссориться, ругаться, допускать неблагочестивые поступки или мысли. От этого святая вода теряет святость, а зачастую попросту разливается. Также есть благочестивая традиция кропить в этот день крещенской водой своё жилище с пением тропаря Богоявления.

В крещенские дни верующие должны поделиться святой водой со своими близкими и родными. Это должно принести людям радость и поддержать их в испытаниях.

«В отношении к освящённой воде не должно быть ничего магического. Эта святыня может принести пользу лишь тем, кто искренне верит в Бога и старается жить благочестиво», - предупреждают в епархии.

Желание взять освящённой воды не должно помешать более существенным вещам. Главное в этот день – посетить богослужение, вспомнить о важности празднуемого евангельского события, поблагодарить Бога за Его милость к человеческому роду, поясняют в епархии.