Во Введение в Челябинске освятят центральный крест и купол храма Александра Невского

В двунадесятый праздник – Введение во храм Пресвятой Богородицы, который отмечается четвертого декабря, в Челябинске на Алом поле состоится освящение центрального креста и купола храма святого благоверного великого князя Александра Невского. Чин освящения совершит митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

Напомним, в течение последних трех лет восстановлением возвращенного верующим челябинского храма занимается АО «Ренессанс-Реставрация» из Санкт-Петербурга. Это одна из лучших компаний, специализирующихся на реставрации исторических зданий в России. Освящение состоится в 12 часов 30 минут.

Напомним, строительство храма Александра Невского началось в Челябинске в 1907 году. Автором проекта был известный российский архитектор Александр Померанцев. К декабрю 1911 года были завершены все основные работы.

Александро-Невская церковь построена из красного кирпича, богато украшена декором в неорусском стиле. Иконы и росписи купольной части создали художники мастерской Ощепкова. Иконостас - мастер из Верхнеуральска.

В 1916 году в храме начали проходить Богослужения, но в 1930 году его закрыли, со здания сняли кресты, купола, шатер-колокольню.

В апреле 2010 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе своего Первосвятительского визита в Челябинск сообщил, что областные власти приняли решение о передаче здания храма святого Александра Невского Русской Православной церкви (здание находится в центре города и на тот момент в нем размещался органный зал). Орган был перевезен в новый зал в 2014 году и только после этого можно было начинать реконструкцию.

Реставрация храма Александра Невского идёт с 2020 года по заказу Министерства культуры РФ на средства федерального бюджета (было выделено из федерального бюджета 464 миллиона рублей).

Работы выполняет компания из Санкт-Петербурга АО «Ренессанс-Реставрация».

В августе 2022 года правящий архиерей освятил пять крестов и девять колоколов храма святого благоверного князя Александра Невского. В сентябре специалисты Челябэнерго завершили строительство электросетевой инфраструктуры для Храма.

Реставрационные работы в храме планируется завершить в 2023 году

Здание церкви Александра Невского является объектом культурного наследия Челябинской области.